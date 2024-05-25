AI巨頭在台鬥法 供應鏈跟著嗨！受惠台廠名單全曝光

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輝達（NVIDIA）計畫在台灣開設第二座研發中心，超微（AMD）正在向經濟部爭取補助經費，預設在台南成立研發中心，兩大AI巨頭負責人不僅都是台灣囡仔，更積極在台灣鬥法「仙拚仙」，擴充大腦部隊，最大受益者將是台灣AI伺服器供應鏈，包括台積電（2330）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、尼得科超眾（6230）等，營收都將隨之起飛。

輝達2022年已經在台灣成立研發中心，位置就在內湖科學園區，這是輝達在亞洲的第一座研發中心，投資243億元，主要進行AI晶片研發、GPU開發，並建立全台最大超級電腦Taipei 1。

不讓輝達專美於前，超微也向經濟部申請「大A＋計畫」，投資50億元來台成立研發中心，業界預估超微董事長蘇姿丰6月來台參加台北國際電腦展時，就會與相關部會討路此案，外界預期，超微研發中心很可能會落腳在蘇姿丰老家台南。

輝達和超微在台灣仙拚仙搶人才，直接受惠的就是兩邊的AI伺服器供應鏈。以下半年出貨、地表最強的AI伺服器GB 200為例，台廠供應鏈就包括台積電、緯穎、雙鴻、奇鋐、力致、廣運、信驊、鉅祥、聯鈞、上詮、台燿、富喬、穎崴、旺矽、豐藝、湧德、麗臺、南俊國際、台光電等。為抗衡輝達，超微積極推出MI 300X晶片，也將在下半年放量出貨，包括雙鴻、尼德科超眾、華泰、優群、技嘉、華碩、英業達等台廠，積極為超微設計伺服器解決方案，共同搶下北美四大CSP客戶市場。

華南投顧董事長儲祥生指出，輝達及超微在台灣成立研發中心，對整體供應鏈都有大利多，以輝達為例，雖然是研發晶片，但是對於AI伺服器的規畫也會有自己的想法，主導採用哪個廠商的零件，因此研發中心也會與台灣廠商密切合作，訂出產品規格、採購方案等。

統一投顧董事長黎方國表示，兩大AI巨頭在台灣設立研發中心將能協助母公司追蹤零組件生產進度，這主要取決於台灣是半導體強國，散熱廠商也聚集在台灣，透過研發中心的腦力激盪，掌握產業趨勢，創造更好的產品。