外資連五周買超台股 加碼神達、光寶科等16檔 續航力可期

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16檔外資連買股

外資連五周買超，台股多頭列車不停歇，周線連五紅。台股投資專家認為，大盤24日無畏美股拉回及軍演壓力，指數開低走高，黑K棒大幅收斂，顯現買盤逢低卡位企圖，建議挑選外資延續連買氣勢，股價穩居月線之上的16檔「錢來也」，包括神達（3706）、光寶科（2301）等，續航力道可期。

凱基投顧分析，大盤24日早盤開低，一度大跌226點至21,381點，隨著低接資金進場後，盤勢迅速拉升收斂跌幅，且觀察上漲家數略多於下跌家數，短線沿5日均線上漲創高態勢並未遭到破壞，受惠資金回流的個股可望扮演盤面領攻焦點。

外資連五周買超台股，合計2,356億元，多方氣勢如虹。展望下周布局，留意外資連買股有神達、光寶科、致伸、矽格、訊舟、中磊、啟碁、中美晶、聯陽、智易、長科*、永崴投控、致茂、所羅門、朋程、中砂等16檔，上述符合外資連續買超四個交易日以上，且期間加碼逾3,000張，推升股價穩步走高，有機會再添上攻動能。

神達近十個交易日獲得外資買盤連續敲進，期間加碼逾8萬張以上，市場看好公司2024年營收預期兩位數成長，在AI應用部分，預計神雲第二季發展優於第一季，下半年表現會比上半年樂觀，各領域出貨都可望提高。

群益投顧指出，光寶科目前發展主軸聚焦於雲端及物聯網應用、車用電子、高階光耦產品，且提高資訊及消費性電子高端的產品比重。其中，AI伺服器電源占2023年雲端及物聯網事業營收比重約7％～8％，預期2024年占比可提升至12％～15％。而車用30kw、60kw直流快充充電樁第一季在美國德州廠生產，產量預期將隨需求逐季提升。

另外，所羅門近年積極研發AI Vision機器視覺及AI Robot機器人應用，成為輝達開發AI技術投入機器人的重要夥伴，在輝達繳出亮眼財報及展望之下，帶動外資連四日加碼，累計增持3,469張，推升股價大漲。