指數漲勢趨緩進入整理 AI股相對強勢

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盤勢分析：本周美國聯準會（Fed）官員對利率展望發言轉趨保守，多數官員重申支持利率不變，直到「有更多證據」表明通膨持續往2％的目標降溫；也有官員認為只能降1碼，時間點是第四季。

持平而言，聯準會主席鮑爾說CPI數據「需要三個月以上」才有意義，代表8月前利率不會變，FOMC會議紀錄反應一貫的保守態度。每次貨幣政策變動一定落後，二年前的延後升息讓聯準會備受抨擊；本次若提早降息引爆滯脹，任何聯準會官員擔不起這個罪名，而且還會被川普無盡嘲諷。

近日金銀銅與原物料大漲、航運運價大漲及進入夏季用油旺季，貿易商與通路商將成本轉嫁至消費者，通膨下降趨勢面臨瓶頸。

聯準會利率決策展望平均一個月變化二次以上，預估直到降息那一天前，各路人馬都會持續對利率走勢指指點點，華爾街高盛與大摩本周轉趨保守讓市場震驚。如果說人與狗是經濟基本面與金融市場的互動，那聯準會貨幣政策就是像牽著狗的「繩子」，現在繩子糾結成一團，金融市場（狗）難以自由衝刺。

輝達（NVIDIA）財報果然不讓投資人失望，黃仁勳更表示生成式AI已創造「多個規模達數十億美元的垂直市場」，客戶對Blackwell晶片需求超過供應，輝達預測本季（5～7月）營收280億美元±2％，顯著優於市場預期的266.1億美元，預測毛利率75.5％。另一焦點是輝達1拆10股票分割計畫預計6月7日生效，股票分拆可望激勵提高散戶投資意願，法人樂觀其成。

本周微軟開發者大會宣布共組「Copilot+ PC」生態圈，下放微軟AI服務Copilot GPT-4o，目標是一年要賣出5,000萬台AI PC，微軟公布AI PC定義是支援Copilot機種，算力40 TOPS以上，記憶體容量至少16GB，儲存容量至少256GB，微軟企圖心是想用AI PC攻打蘋果高階MacBook市場，宏碁和華碩推「Copilot+ PC」新機，下半年AI PC出貨進入高成長。台北國際電腦展主軸是AI，四大領域為AI晶片、AI PC、AI手機與AI機器人。

下半年最大變數是電動車，特斯拉上季庫存46,561輛汽車，未售出車輛占產量11％。比亞迪降價激銷售引發車廠被迫跟進，現金資金減少導致車商拖延供應商貨款，加上歐洲將跟進美國調高中國大陸電動車關稅，而美國汽車業與五大湖區選票更是美國大選勝敗關鍵，美國將持續主導全球圍堵大陸電動車擴展版圖。

投資策略：指數技術面乖離大，台股指數若與月線正乖離5％後容易爆量回檔修正，類似4月上旬指數自20,833點拉回。短線市場情緒緊張，本周幾乎天天看到盤中期指下探引發賣壓，代表指數整理機率增加，注意類股輪動變化，如果電子、金融與傳產良性輪動可望維持多頭格局；若電金傳全面大漲則應謹慎，量價同步到頂；若電金傳全面大跌則將出現跳空缺口，指數波段行情結束。短線操作建議包括AI族群、航運、金融、營建與軍工概念股。