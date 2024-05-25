致伸轉型 布局三感合一產品

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致伸（4915）24日舉行股東常會，董事長杜家濱表示，市場迎接AI商機，邊緣運算、AIoT都需要新的輸入輸出裝置相關技術，帶來很多市場新機會，聲學、視覺、人機介面三感合一產品是致伸的技術核心，可望在AI趨勢之下受惠。

致伸股東會通過盈餘分配案及完成董事全面改選。此外，為吸引及留任關鍵人才，將其獎酬與營運績效連結，股東會亦通過發行限制員工權利新股案。

致伸2023年合併營收604.9億元，年減24％，稅後純益為24.9億元，每股稅後純益（EPS）5.50元歷史次高。股東會通過盈餘分派案，每股配發現金股利4元，配發率達73％，現金股利及股利配發率皆創新高。

今年致伸歡慶40周年，公司近年積極進行集團轉型，持續優化產品組合並提升產品附加價值，以三感合一（聲學、視覺及人機介面）的產品應用為核心，並投資新產品及新技術，強化競爭利基。此外，致伸受惠於生成式AI興起，積極投入邊緣運算及AIoT產品開發，舉凡汽車電子公共安全（Public Safety）相關設備及AIoT （B2B）視覺方案等，將深耕系統整合能力，提供客戶全方位解決方案。

致伸股東會完成董事改選，選任9席董事、含5席獨立董事。董事包括董事長暨總經理杜家濱、副董事長及事業部總經理潘永太、迪芬尼聲學科技董事長潘永中、綠地代表人李吉仁。獨立董事則由黃修權、賴飛羆、吳均龐、馬慧凡及王加琪出任。