隴華 買盤拉抬站回季線

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隴華（2424）去年來受到全球景氣不佳衝擊，營運下滑，股價近期持續修正，23日跌至波段新低27.2元，並跌破先前的整理平台之後，24日反而激勵買盤進場拉抬，股價拉上漲停板，以29.9元收市，技術面上股價重新站回季線關卡，且剛好在半年線位置，短線上若能維持放量並站穩在半年線之上，有機會扭轉多空格局。

隴華電子是台灣衛星寬頻營運商，近期更獲得數位發展部核配商用衛星通信用頻率（俗稱衛星執照）。由於特斯拉創辦人馬斯克旗下SpaceX帶起全球低軌衛星熱潮，也讓隴華衛星寬頻業務成為市場關注焦點。