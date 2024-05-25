國建×三井 百億大案開紅盤

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建築業龍頭老大國建（2501）攜手日商營建龍頭三井不動產的板南置業，首度插旗新北市中和，推出的百億指標大案開出紅盤！第一期「META PARK」在粉絲捧場卡位後，逼近完銷，據內政部實價登錄資訊，每坪成交單價已正式「見8」達80.1萬元，緊追在中和最貴單價預售屋「樓王」－「漢皇里寓」11樓頂樓戶的每坪82.5萬元；第二期「METRO PARK」緊接將於下周宣布正式公開登場。

國建去年完工交屋大豐收，全年獲利繳交出亮眼成績單，合併營收154.8億元，較前一年小幅下滑7％，已連續八年突破百億元大關；稅後純益21.64億元，每股稅後純益（EPS）1.87元，雙雙創下近五年新高紀錄。今年第一季營收70.56億元，稅後純益5.49億元，EPS0.47元；展望全年，「國泰悠揚」因缺工而將遞延到2025年，加上「國泰和河」、「國泰溪境」及「國泰Most+」，總銷達92億元的三筆新案，合計全年完工交屋量達四筆。

國建今年推案量也超乎往年的積極，1月才推出板南置業中和百億大案「META PARK」，總銷160億元，銷售速度出乎預期，已逼近完銷，國建依比例分回金額將達48.55億元。據內政部實價登錄資訊，總共揭露346筆，其中最高單價位於31樓頂樓戶，達80.1萬元，緊追在中和最貴單價預售屋「樓王」「漢皇里寓」11樓頂樓戶的82.5萬元之後。

據悉「META PARK」完銷速度超過原本預期，在粉絲客敲碗下，本來規畫下半年才推出的2期「METRO PARK」，也臨時提早登場，總銷達160億元、國建依比例可分回約48.55億元。

國建今年為創辦60周年的關鍵年，計畫全台推出七筆新案，總銷達583億元，其中國建依比例分回金額達320億餘元，推案相對積極；最具指標的新案為中和「META PARK」及「METRO PARK」都為百億大案。