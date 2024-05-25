氣動元件雙雄 Q2訂單兩樣情

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第二季進入氣動市場傳統銷售旺季，亞德客-KY（1590）、氣立（4555）氣動元件雙雄卻因客戶產業迥異，最近接單冷熱兩樣情。亞德客接單金額大於出貨，法人預估，亞德客預期今年營收及獲利續創新高。氣立接單雖回溫，卻未回到昔日旺季水準，不過第二季將力拚轉虧為盈。

第二季向來是氣動市場銷售旺季，亞德客的客戶涵蓋電子、紡織及服裝機械、機床設備、汽車、通用機械及包裝等不同產業，面向較廣，4月接單出貨比1.05，4月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單月新高，前四月合併營收改寫同期新高。

亞德客5月接單金額也大於出貨，5、6月密集參加台灣及海外舉行實體及線上法說會，說明今年氣動元件需求呈現兩位數增長，今年線性滑軌業績放量，從去年人民幣4.4億元幾乎倍增至8億元，亞德客樂觀預期，今年營運會優於整體市場表現。

法人出具報告指出，亞德客未來幾季營收可望維持雙位數成長，尤其線性滑軌今年業績逐季成長，下半年營收貢獻勝過上半年。法人依亞德客第一季EPS為9.15元推估，第二季可賺一個股本以上，全年合併營收上看350億元，有機會賺4個股本，雙雙締造史上新高。

相較之下，氣立客戶以消費性電子產業居多，消費性電子業景氣雖逐漸好轉，但業者添購設備意願偏保守，致使氣立第一季每股虧損0.06元，4月合併營收1.29億元，月成長26％、年減5.88％；前四月合併營收4.53億元，年減5.19％。

氣立主管表示，第二季向來是氣動元件市場傳統旺季，大陸市場復甦力道緩步，加上市場上價格競爭相形激烈，造成氣立4月營收較去年同期小幅下滑。目前整體接單狀況尚未回到過往傳統旺季水準，波動幅度大，第一季虧損，第二季力拚轉虧為盈。期望今年營運逐季好轉，全年轉盈。

氣立表示，當前市場景氣尚未明顯復甦，客戶對於庫存仍持謹慎態度，多以短期急單。氣立今年會加強推廣電動缸、流量計及大流量真空發生器等新產品，期望擴增傳統消費性電子產業以外的客群，透過參展，積極拓展歐美及東南亞市場。