世界健身-KY：持續擴大營業規模

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世界健身-KY（2762）董事長柯約翰24日在股東會時表示，World Gym今年拓點家數12家，將持續擴大在台營業規模，目前包括台灣與國外都有併購對象洽談中，並計劃五年內的健身俱樂部家數從目前120家，再擴增至220家。其中，World Gym的國外據點一旦談成，將成為國外設點的首站。

世界健身24日舉行股東會並補選一席獨董，由光田綜合醫院副執行長王詩婷當選，加上蕭中正醫療體系營運長蕭乃彰已擔任公司獨董，上述獨立董事成員加入，不僅可擴充原有蕭中正醫療體系的資源運用，也將有助世界健身在運動健身市場，整合前瞻科技及精準鎖定銀髮健身市場。

世界健身2023年EPS為3.5元，會中通過每股配息約5.86元，依24日收盤價95.1元計算，現金殖利率約6.16％。

面對「健身再附加內容（Content）」潮流興起，柯約翰透露，World Gym在此領域將增加科學檢測項目，可增加該俱樂部健身的附加價值。

展望今年下半年營運，柯約翰說，為迎接奧運賽事和夏日到來，加上全球運動風氣的鼓舞，將有助拉抬健身產業營收成長。

世界健身持續專注展店擴點、零售整合，及會員數位科技服務的提供，今年度展店12家，第二季和第三季將會有高雄左營、楠梓和台北景美等分店開始預售。