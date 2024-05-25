國產 重新站回5日均線

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國產（2504）在衝高前波高點51元未能突破後放量下修，24日測試短期底部44元不破後進入反彈，收盤47元，重回5日均線之上。短期周線下滑趨勢已見收斂，月線跌幅已縮減。季線趨勢仍保持上揚。9日KD值趨線短期可望低檔交叉開始往上。各短線技術指標呈多空膠著。短線上量能若能持續2萬張以上，股價上攻前波高點51.8元仍有機會。

進入旺季，本業訂單能見度增，且有危老都更、科技廠辦工程進補，全年出貨量成長。第二季有處分資產利益入帳，預期獲利應有明顯成長。