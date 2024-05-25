雙鴻拚水冷出貨 明年衝7成

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雙鴻近期營運表現

看好輝達（NVIDIA）GB200水冷散熱系統最快今年第三季末出貨，雙鴻董事長林育申做足打好「美好一仗」的準備，樂觀看待今年伺服器營收占比可望達到30％到35％之後，明年更上看5成，連帶AI伺服器占整體伺服器比重也會由今年的50％再往上提升。

水冷時代即將到來，從水冷板（Cold plate）、Manifold（分歧管）、液冷散熱核心設備CDU（流量控制單元）及SideCar、軟硬體整合技術全線到位的雙鴻，預見水冷商機的到來，林育申表示，今年出貨仍以氣冷散熱為主，占比達7成，而水冷僅占3成，但明年占比將會出現逆轉，水冷占比將衝高至7成。

針對GB200帶動水冷散熱起飛，吸引愈來愈多的機構、系統組裝廠加入戰局，大家都想沾邊，導致市場亂象叢生，對此，林育申不以為忤，只說「再過一陣子，裸泳的就會跑出來」，且預言市場淘汰賽明年上半年就會定案，最晚明年下半年，到底行不行？看得很清楚。

林育申不諱言，目前所有的產品線仍以AI伺服器需求最強，且「今年第二季、第三季、第四季都不錯」，至於其他的應用，如NB及VGA，也都在逐漸恢復中，估「今年上下半年的差別會大一點」，不排除往年45:55的上下半年營收占比，有機會朝四六比調整。

看好水冷商機，雙鴻很早就啟動產線布局，擴產重心擺在台灣和泰國，其中台灣主要擴的是CDU、機櫃、分歧管，另泰國廠也會在今年第四季完成第一階段擴產，主要擴的是水冷板及分歧管產能，明年則會進一步規畫泰國二廠，另也規畫在北美設置資料中心及研發中心，為重要客戶提供在地服務。

至於已經談了很多年的墨西哥設廠，林育申表示，目前仍在觀察中。延宕的原因主要是為了控制資本支出，希望可以先將泰國廠經營好，以「踩穩腳步」。

隨著新產能的持續挹注，林育申推估分歧管、水冷板、CDU的月產能都會大躍進，預估目前月產1K（1千個）的分歧管年底就可望倍增至3K（3千個），現月產200套的CDU，下半年就會來到500套，現月產100多K（10萬多片）的水冷板，下半年規畫再建100多K（10萬多片）的產能，初步目標希望將月產能擴至300K（30多萬片）。