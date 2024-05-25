家登訂單能見度極高 拚再登峰

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晶圓傳載方案廠家登（3680）24日召開股東常會，副董事長林添瑞表示，去年營收大幅成長，主要是長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，尤其過去深耕研發多年的FOUP晶圓載具產品線已成為另一個營收成長的穩定來源，目前訂單能見度極高，期待今年營運更上一層樓。

對於產業後市展望，林添瑞認為，近期全球產業局勢動盪與各國政策改變，成長力道受到影響，家登身處產業的一環，勢必無法置身事外，但能接連創下佳績，正是台灣韌性供應鏈具備全球競爭力之展現。除了成熟光罩盒及晶圓盒系列支撐過去二十幾年的成長基礎，提早佈局之先進製程相關產品亦在此時發揮穩定作用，用於未來十年的先進製程載具，亦不會受到短期景氣影響。

在營運策略上，林添瑞指出，目前訂單能見度極高，今年經營重點在於落實在地的服務並提升效率。在歐美市場部分，家登備有專業的服務團隊及倉儲系統，提供大客戶即時的服務與無時差的出貨需求，大中華地區著重在家登昆山廠的全系列產品加速量產，做到在地自給自足，進而滿足大中華地區與日俱增的訂單量。

此外，林添瑞指出，公司的韌性與快速回應大客戶需求的能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩定可能帶來的斷料風險，家登營收因此大幅成長，這都有賴於長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，其中FOUP晶圓載具產品線已經成為另一個營收成長的穩定來源，今年持續看漲。

家登2023年合併營收50.78億元、年增13％，連五年創高，稅後純益9.05億元、年減3.01％，每股稅後純益（EPS）10.24元，上、下半年各配息約4元、3.5元。家登24日股東會順利通過2023年財報及盈餘分派案，並完成9席董事改選。