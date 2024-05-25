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面板廠彩晶（6116）24日舉行股東會，指出今年顯示器產業僅微幅改善，下半年手機新產品推出，預期表現會比上半年好。公司推動產品優化，降低消費性產品比重，未來會更專注在車載、工控等應用，預估今年車載產品的營收比重會增至26～28％，消費性產品比重降至45％以下。

彩晶副總經理吳許合表示，今年顯示器產業對比去年只有小幅增長，而且市場面臨大陸面板廠競爭，大陸面板廠大多用8.5代線、8.6代線生產，價格壓力大。彩晶會持續調整產品線，避開消費性產品的競爭，往特殊領域發展，如車載和工控。公司盡量爭取車載和工控案子，不過這些產品經營時間長，需要2～3年時間調整。

各產品線來看，手機市場飽和，消費者換機時間拉長，沒有太大增長，大多是既有客戶維持出貨，估計手機營收持平、維持在大約13％～14％。平板面板營收比重最高來到35％，今年估計降到20％。平板產品趨勢有所改變，朝向工作化設計，尺寸放大，而且需要手寫，今年11吋以上占比達到4成，2025年比重會超過5成，彩晶5.3代線沒有利基，預期平板業務會收斂。彩晶策略性地縮減消費性產品比重，預估今年占比會降到45％以下。

至於車載市場方面，吳許合表示，今年汽車銷售沒有增長，顯示屏去年2.05億片，估計今年略增至2.1億片，增長幅度有限。彩晶因為2023、2024年都有新案上量，因此營收占比會提高到25％～26％。預期下一波出貨增長點落在2025年下半年至2026年。產品品項來看，彩晶未來儀表板出貨增加，汽車數位化，側視鏡需求也增加。吳許合表示，上半年還是處於市場淡季，預期下半年手機等新品問世，在新品拉貨效應帶動之下，預期下半年營運會優於上半年。