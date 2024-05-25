新北高樓景觀鐵板燒+1！ 饗賓新品牌〈旨醞〉開箱

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旨醞

在〈饗 A Joy〉一戰功成，以「給台灣一封情書」的訴求成功打響「全台最高檔Buffet餐廳」的名號與品牌形象後，饗賓餐旅集團再創新品牌〈旨醞〉，正式揮軍挺進鐵板燒市場，開在新北市新莊宏匯i-Tower 38樓的〈旨醞〉首店，正式試營運，除占地近200坪的遼闊空間舒適自在、擁地利優勢有無敵景觀視野外，〈旨醞〉並跟上「鐵板料理新食代」的潮流，菜單上有一定比例的菜式係由後廚房廚藝團隊烹調料理，且沒有矯情炫技，以真材實料與食客味蕾對決，展現一股「大人系鐵板燒」的老派浪漫情懷。

含內場廚房占地近200坪的〈旨醞〉，設有六個鐵板檯與三間包廂。五個長方形鐵板檯、可分別接待10位客人，唯一的圓形鐵板檯則可接12人。賓客走進餐廳必須穿越拱型紅磚廊道，設計師以酒窖概念裝潢設計，旨在傳達「時光能醞釀美味」的品牌精神。

除了空間場域，〈旨醞〉並透過一些獨特設計，試圖拉大與傳統鐵板燒餐廳或鐵板料理餐廳差異，並建立自己的風格形象。例如菜單上的菜名，〈旨醞〉除用時下西餐以「直白只列食材」的方式為菜餚命名，並在每個西式菜名前又以「類文青」的方式加了一個「稱謂」。這樣的方式，有點像日本懷石料理的菜單命名，配合旬節時令，會以一「俳句」誦讚自然。

例如，〈福爾摩沙〉是指〈胭脂蝦．墨魚．番茄清湯〉，〈雙生共舞〉的菜名是〈干貝．蛤蜊．XO醬．魚子醬〉。〈慢慢山海〉則是〈北寄貝．鮮筍．雞精湯〉，文案設計者顯然希望藉這些「文縐縐」的字詞，彰顯菜餚的特色或屬性。

〈旨醞〉是饗賓餐旅第一個在後場廚房規畫有活水海鮮養殖箱（即活水魚缸）的品牌，採訪這天，這四個缸內養著肉質比波士頓龍蝦細緻、俗稱「水姑娘」的澳洲岩龍蝦，南非鮑魚與北寄貝等活海鮮。此也意味饗賓首次將經營觸角向鐵板燒延伸，卻完全不敢小覷客人食材的要求。

台灣最早鐵板燒始於民國60年的〈新濱〉，經時間歷史遞嬗與「食代的歷練」，在上個世紀末，市場鐵板燒早已「主題化」、「菜系化」，且在營運業態光譜上有高中低等不同檔次與等級，且各擅勝場、各擁一片天。

鐵板燒持續演化、進化與優化，來到21世紀，鐵板燒最大的改變與潮流時，鐵板檯已成一「廚具」，廚師可利用鐵板檯蒸、煮、炒、炸，烹調料理出更多樣菜色。另一改變則是，套餐中有半數菜餚來自後廚房。此一改變除使菜餚更豐富多樣，生產更有效率。

〈旨醞〉沒有自外於這股食潮，試營運推出的第一套套餐，其中有些菜餚即出自後廚房。廚藝團隊並設計了各種醬汁為菜餚提味。這些醬汁包括有：蛤蜊醬、味噌奶油醬、昆布醬、牡蠣醬與腐乳胡麻醬等，透過這些醬汁的提味，同樣的食材或料理方式，食客可吃出不一樣的味道。

嗜吃鐵板燒的客人中，不少是「為食材而來」，資深的鐵板燒饕客對食材的認識與理解，有時更往往超過年輕的鐵板燒廚師。鑑此，〈旨醞〉對食材不敢輕忽，初登場菜單中用到的食材就有北海道生食級大干貝、北海道馬糞海膽、南非鮑魚、胭脂蝦、北寄貝、伊比利火腿、海膽、蛤蜊、魚子醬、Prime級美國去骨牛排、馬頭魚與日本A5和牛等，且除傳統料理方式外，部分菜餚並導入了法菜、日料或中菜的料理廚功廚技，使口味更富變化。

除鐵板檯外，〈旨醞〉並規畫了一「甜點區」，客人在板前吃完鐵板料理可「轉移陣地」到這品嘗甜點，此區亦可做作早到客人的休憩使用。早年，台灣高檔鐵板燒亦多有此規畫，只是因為土地租金愈來愈貴，新派鐵板燒多數都「省了這一區」。如今〈旨醞〉再讓它重出食壇，稱得上是一種「老派浪漫情懷」吧。

旨醞

地址：新北市新莊區思源路555號38樓

電話：02-2278-6688