正版蒙古烤肉長啥樣？ 米蘭燉羊膝是義國年菜！

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遠東Cafe

鉑麗安全日餐廳

吃到飽Buffet控又有新標的可追！台北遠東香格里拉〈遠東Cafe〉即日起至6月27日推出「品味蒙古．大漠風情」美食推廣活動，邀請蒙古首都烏蘭巴托香格里拉行政副主廚額爾德尼·朝格特巴亞克（Gal-Erdene Tsogtbayarc）與〈CafePark〉自助餐廳副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德（Sukh-Ochir Nyamtsend）客座，推出各式游牧民族的大漠風味美食讓客人吃到飽。JR東日本大飯店台北B1樓的自助餐廳〈鉑麗安〉自即日起至7月4日推出「義大利美食饗宴」，經典菜餚包括義大利節慶料理〈米蘭式燉羊膝〉，以及拿波里漁夫料理的〈義式水煮魚〉等，一次品嘗多樣的節慶限定菜色與各式義式甜點等。

真正的蒙古烤肉是啥樣子？」，台灣的「蒙古烤肉」餐廳，廚房內有一、二個廚師把肉片放到像個大汽油桶的平底大圓鍋，與辛香料和配菜一起用長長筷子把肉「炒」熟。殊不知，蒙古人並不是用這方式「烤」肉！

台北遠東香格里拉〈遠東Cafe〉蒙古美食節期間，就可嘗到「正版蒙古烤肉」。來台客座的額爾德尼·朝格特巴亞克表示，正宗的蒙古烤肉並非直接燒烤，而是採用類似「燜烤」的方式，將肉塊和蔬菜放入密封容器中，加入燙熱的石頭，再用直火加熱，利用壓力鎖住肉汁的獨特風味。其烹飪祕訣在於用奶桶「燜」和用鵝卵石「烤」。由於烹飪耗時，這道菜並不常見於餐廳。主廚將這道傳統料理完美呈現，讓台灣的饕客們品嘗草原上的豪邁美味。

額爾德尼·朝格特巴亞克2015年就加入烏蘭巴托香格里拉並負責四家餐廳，他說，因應寒冷乾燥的氣候條件，蒙古人熱愛富含蛋白質的肉食料理，這回他與〈Cafe Park〉副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德一起來客台客座獻藝，最耐人尋味的自是體現大漠風情的正宗蒙古美饌了。

〈牛肉布茲〉是蒙古國的「國菜」，其名稱取自「包子」的諧音，與蒸餃口感類似，Q彈有勁。在當地的農曆新年有一個特別的傳統，會為每位新來的客人蒸上包子，寓意為新年帶來好兆頭。〈蒙古傳統班坦湯〉是蒙古式「解酒湯」，高湯沸騰後加入切碎的羊肉熬煮。接著，將靈魂食材麵粉，用指尖輕揉，一點一點地撒入湯中，小火慢煨，直到湯呈現乳白色的濃稠粥狀。最後撒上青蔥，讓這碗湯香甜綿密、暖心暖胃，能有效減緩宿醉的不適。

〈蒙古牛肉餡餅〉是蒙古每年7月舉辦「那達慕傳統運動比賽」時，必有的「節慶美食」。將麵粉皮包入切碎的牛肉餡，搭配蔥、鹽、黑胡椒與洋蔥等調料，再入油鍋炸至金黃酥脆，肉香四溢。

JR東日本大飯店台北〈鉑麗安〉自助餐廳的「義大利美食饗宴」，亦吃得到義大利節慶料理〈米蘭式燉羊膝〉，主廚用羊膝加上白葡萄酒、洋蔥、鯷魚、大蒜進行煎煮，再加入番茄、胡蘿蔔、芹菜等燉煮一個小時以上，加入義大利瑪莎拉酒提升風味，羊膝燉得軟爛入口即化，帶有著濃郁口感。

拿波里漁民風味菜〈義式水煮魚〉，是選用肉質細嫩的鱸魚，以金黃蒜油加上酸爽白酒、番茄、橄欖及貝類海鮮等組成的美味湯汁，再加上檸檬及黑胡椒增加香氣，清爽又飽含大海鮮美滋味。另有內餡滿滿的香炒牛肝菌搭配瑞可達起司的〈義大利牛肝蕈餃佐南瓜醬汁〉。

比較特別的甜點有如甜甜圈可人、外酥內柔的〈拿坡里聖若瑟泡芙〉，還有源於義大利卡布里島以巧克力和核桃製作的〈卡普里蛋糕〉，值得Buffet控一試。

為吸引食客平日到店消費用餐，JR東日本大飯店台北推出優惠活動，周一至周五午餐時段「壯世代優惠」60歲以上享6折優惠，周一至周四晚上8點後「LINE好友晚晚餐買一送一優惠」將延長至12月30日。

遠東Cafe

地址：台北市敦化南路 二段201號

（台北遠東香格里拉飯店）

電話：02-7711-2080

鉑麗安全日餐廳

地址：台北市南京東路133號B1

(JR東日本大飯店台北）

電話：02-7750-0934