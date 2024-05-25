三能集團執行長 蕭凱峰三箭齊發 助力二代接班

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達人小檔案

三能集團執行長蕭凱峰放棄在學術界發展的夢想，投身企業界，先後待過金豐機器、太子螺絲及三能集團等三家公司，並擔任要職。2014年獲三能集團總裁張瑞榮延攬且深受倚重，正輔佐二代的三能台灣總經理張心怡、三能集團行銷總監張志豪兩姊弟，為接班做準備。

蕭凱峰表示，他大學就讀逢甲大學國貿系，之後進入中正大學企研所就讀，一心想從事教職，還在學校任助教，1995年取得碩士學位後，驚覺他沒有實務經驗，擔憂傳授給學生的知識淪為紙上談兵，轉念進入職場，擔任金豐機器副理，將學校所學應用在工作職場，金豐年營收由到職時的45億元到11年後離職時擴增至60億元，也推動金豐股票公開發行並上興櫃。

蕭凱峰未曾忘情教職，工作之餘，他也在大葉大學兼課，具講師資格，還獲經濟部中小企業處核發的顧問師執照。兼課四年期間，他認識時任太子螺絲董事長鄭孟儒，上課時分享當年太子螺絲建新廠的會計原則。之後太子螺絲請蕭凱峰進行診斷，剛好金豐機器爆發經營權之爭，身為專業經理人的他夾在家族與投資人之間甚為難，故接受邀請轉職至太子螺絲工作六年半。

蕭凱峰擔任太子螺絲管理部副總期間，將在金豐所學到的管理知識與經驗，應用在太子螺絲，建立管理制度，像是優化作業流程，建立內控制度，每個月召開經營會議，每三個月舉行董事會等。蕭凱峰在太子螺絲任職期間，也獲烘焙設備廠新麥機械延攬為監察人，後來轉為董事，進而與同為新麥機械董事的三能集團總裁張瑞榮相識。

蕭凱峰指出，他住在中部，營運總部也在中部的三能集團當年計畫要IPO，2014年7月他被延攬至三能集團擔綱財務長，遂將當年在金豐登錄興櫃的經驗，活用在三能集團IPO上，將三能集團海外投資架構重組、擬定公司營運策略，人才培育，特別是研發人才的培育，及導入ERP系統，讓帳務符合IPO規定，聘任四大會計師事務所之一的勤業眾信，擔任簽證會計師，三能2018年12月正式掛牌交易。

蕭凱峰完成三能集團股票上市任務後，2017～2019年擔任三能台灣總經理，2020～2022年接掌三能無錫總經理，外派大陸期間，適逢三年疫情期間，他每半年返台一次。

他印象深刻，有次農曆年後從上海載貨至無錫的司機疑似確診，由於疫情期間大陸封控嚴格，三能無錫廠當天上午11點至隔日凌晨2點半，500名員工都不得進出，天冷員工只能就地睡覺，他看到所有員工全面核酸檢測都陰性，才鬆了口氣。

蕭凱峰深受張瑞榮的信賴及倚重，2023年接下三能董事及三能集團執行長，扮演協助第一代、輔佐第二代的角色。蕭凱峰表示，第一代身處環境穩定，對許多東西很堅持；第二代很認真、努力，但面臨疫後環境變化大，以往烘焙器具市場及景氣循環每二～三年一次變化，目前是無序的狀態，二代經營更加辛苦，管理思維也有所不同。

蕭凱峰表示，他接下集團執行長一職後，訂出三大目標，一、EPS要持續成長；二、計畫在印尼設台灣及大陸以外的第三個生產基地，作為進軍東南亞市場的生產基地。三、培育人才，尤其是提升各子公司協理、副總經理及總經理素質及決策品質。

達人座右銘

君子不器

蕭凱峰的座右銘是「君子不器」，一個有才能的人，不能被局限在某一領域。他憑藉在中正大學企研所主修財務管理的專業，不斷創新學習，涉獵不同產業。