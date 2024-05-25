堅持誠信、創新、專業

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三能集團執行長蕭凱峰經營事業的心法是講求「誠信、創新、專業」，與三能集團的營理念相契合。

蕭凱峰強調，經營一家公司，除了具備基本的專業知識外，「誠信」是公司最重要的資產，答應別人一定要做到，這也是三能集團總裁張瑞榮一再要求與堅持的。

蕭凱峰表示，企業「創新」，必須不斷吸收新知識，尤其疫情後，外在環境變化很大，年輕世代的消費習慣及價值觀，也與舊世代不同。企業必須不斷創新，消費型態及經營模式，也要隨時代進化而做調整。企業不只是產品要創新，管理思維也要創新。如果不精進，很容易就被淘汰。