交流資服執行長 陳彥甫逆境轉型 金融科技添新星

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達人小檔案

交流資服為國內首家結合支付、數位加值服務的新創公司，創辦人陳彥甫將公司從疫情時的「重災戶」，帶領企業「完美轉身」，經營型態從旅遊類型的移動互聯網服務轉到金融科技領域，化危機為轉機，過程就彷彿像老天爺跟他開了一個玩笑，同時也開了另一扇大門。

陳彥甫在2017年開展第一個創業項目「iCarry」。「iCarry」是一個提供旅客服務的線上平台，成功地在台灣、日本、香港等地建立自由行旅客服務，並成為台灣最具代表性的跨境電商之一。

然而，創業路並不平坦，從兩岸關係變化到新冠疫情爆發，陳彥甫和他的團隊面臨國境封鎖、旅客停滯等挑戰，業績直接歸零。不過，他們並未因此停下腳步，反而是從中嗅到了先前公司所服務絕大多數的傳統品牌業者，都缺乏非常線下數位服務的轉型方案。

於是他開始思考將數位加值服務融進金流支付的流程裡，讓消費者可更便捷的取用數位服務，讓店家更靈活的提升服務品質進而減少成本、數據沉澱，創造雙贏局面。

藉此機會，陳彥甫決定開展第二個創業公司「交流資服」，並創建了新服務ACpay。ACpay是一個基於iCarry服務延伸的加值金流服務，成功地將公司從一家單純的互聯網公司轉型為一家具備國際機構認證的金融科技服務機構。

這一轉型不僅來自陳彥甫「永不放棄」的態度，更多的是他長期建立起來上千家國內外合作夥伴間的信任關係。最終在2022年底將兩個公司服務合併，並在2023年底興櫃掛牌。

陳彥甫說，在創業過程中，他深刻體會到思考誤區和錯誤決策對企業的傷害，最重要的是面臨無法預期的系統風險時，公司必須具備應變及抗打擊的能力。

針對內部發展，要積極針對新項目研發及快速試錯，找出值得長期投入發展的產品或服務；對外拓展，則要建立長期信任的夥伴關係，讓客戶就是產品經理的理念落實，採取「做深不做廣」的策略，打造圍繞關鍵客戶服務的生態系，控制成本小步快跑，將所有服務跟產品打造成邊際成本趨近於零的觀念，才是真正的生存之道。

陳彥甫指出，將持續專注在「客製化金流服務」的開發著力，以金流作為數位轉型的第一站為使命，例如大多數行業過去在金流、收款、支付、履約等形式，每一端都是無法勾稽、彼此分散的狀態，長期會造成洗錢防制、資訊安全的漏洞，對企業內部也會造成數據無法集中分析，作業人力龐大、成本居高不下等問題，這一切都正在等待將型態重新解構。

陳彥甫透露，近期公司正在跟屋管業者與社宅業者進行研發，將智能合約與金流支付進行綁定，預計在下半年推出全新型態的支付方式，讓租約的合約履約與定期定額支付進行線上結合，合約管理全數位化，租客支付自動化綁定，讓付款與履約狀態即時線上更新。

對未來房東來說，可以不再需要透過人力收款，履約狀態可以及時明確；對房客而言，押金可以透過履約預售權的形式進行，不再需要先準備一大筆押金，而且日常租金也能透過更彈性的付款方式支付。

達人座右銘

什麼都可以輸

就是信心不能輸