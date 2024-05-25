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新北房市 溪洲地區擁綠地 房價誘人

「離塵不離城」的居住環境，吸引不少輕移民，在地換屋買盤強勁

板橋樹林地區房價行情 　●溪洲地區擁有三座大型公園，未來交通網路將更完善，宜居氣息濃厚，換居動能強勁。圖／有巢氏房屋樹林站前加盟店提供
板橋樹林地區房價行情 　●溪洲地區擁有三座大型公園，未來交通網路將更完善，宜居氣息濃厚，換居動能強勁。圖／有巢氏房屋樹林站前加盟店提供

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溪洲地區以樹林火車站為中心，位大漢溪以西、城林橋及浮洲橋之間，擁有三座大型公園綠地，目前新成屋房價行情約5字頭、屋齡20年左右電梯大樓約每坪46萬～48萬元，相對鄰近的板橋每坪有10萬～20萬元的價差，吸引不少輕移民，在地換屋買盤強勁。

有巢氏房屋樹林站前加盟店店東黃俊達表示，溪州地區有溪北、溪州及崑崙三座大型公園，形成「離塵不離城」的居住環境，包括溪洲國小、沙崙國小及溪崑國中學區完整，主幹道篤行路公車路線四通八達，聯外交通上，有65號快速道路、國道一號、三號連接雙北各地，溪北公園地下停車場正興建中，未來也會解決當地停車供需較為緊張的問題。

此外，興建中的捷運萬大線二期規劃溪洲站，未來通車後，連結新莊迴龍、樹林、土城、中和至台北市，未來台北捷運環狀路網下，萬大線通車後擴充了至新莊、五股，以及雙和、新店等新北各地的南北各向連結，使交通網絡更為完整，聯外交通上增加更多選擇性。

黃俊達表示，電梯大樓三房加車位總價1,500萬～1,600萬元、二房加車位1,350萬～1,400萬元的產品相當搶手，不過總價逾2,000萬元去化則較為緩慢。

相對板橋精華區新屋房價多站上7字頭、中古屋6字頭，溪州房價具有總價相對較低、符合主流購屋族群的優勢，新成屋一屋難求，中古屋也呈現賣方市場，房價頻頻創新高，目前仍看不到天花板，屋齡18年、總戶數300多戶的指標社區「麗池花園廣場」，四年前疫情前最高約每坪40萬元，今年最高已成交至每坪47萬元，過去疫情前推出的預售案「凱旋大地」約每坪38萬～39萬元，後來雖淪為法拍屋，但目前市場也認同有5字頭的身價。

黃俊達表示，溪洲地區房價在10～15年前房價水準僅約每坪18萬～19萬元，當時主要來自雙北板橋、雙和的輕移民移入，而這些早期輕移民開始進入換屋周期，因此溪洲的換屋動能相當強勁，創新高價的案例也多為本地客所創下。

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