響應循環經濟 雪碧推全新透明瓶

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酷暑來臨，隨著氣溫攀升，深受年輕族群喜愛的「雪碧」推出全新「透明瓶」，為經典口感換上透明新裝，以清澈透明的視覺效果強調「雪碧」的透心涼。

「雪碧」透明瓶以嶄新面貌，融合友善環境的設計理念，從綠色轉變為透明塑料，以增加寶特瓶回收後再被製成新寶特瓶的可能性。配合透明瓶問市，「雪碧」特別推出促銷活動，2024年6月1日至7月10日期間，購買「雪碧」全系列透明瓶，即可登錄發票抽獎，消費者將有機會獲得Gogoro VIVA MIX乙台（參考市值76,980元）。

「雪碧」身為全球透明氣泡飲料的領導品牌，自1961年問世即以綠色作為品牌主色調，此次推出「透明瓶」新裝，完美呈現清涼暢快的氣泡，同時保留綠色標籤，強調大自然的清新與活力，及檸檬風味所帶來的清爽口感，更呼應可口可樂公司「天下無廢（World Without Waste）」目標。

可口可樂公司台灣分公司總經理陳正峰表示，可口可樂全球「天下無廢」的承諾，除了確保所生產的產品包裝能夠百分之百被回收外，同時也承諾至2030年所有初級包裝達到使用50％再生材質的目標，透明瓶包裝也能再製成寶特瓶，推動塑料循環經濟，落實可口可樂公司「瓶到瓶（Bottle To Bottle）」的循環永續策略。

在台灣，寶特瓶的回收率已高達90％以上，寶特瓶不僅能回收轉製成衣物、地毯等物品，近期更隨著法規開放，已能將寶特瓶回收再製為食品級再生塑料（rPET）使用在食品包裝上。可口可樂公司更於去年率先市場推出百分之百食品級再生塑料（rPET）製的瓶裝水怡漾，未來也會將再生塑料（rPET）陸續應用於其他旗下品牌。

全新推出的「雪碧」透明瓶將全系列寶特瓶包裝一次煥新，350mL、600mL、1.25L、2L以及雪碧無糖600mL，一樣透明、一樣好喝、一樣透心涼。