海洋強國利器！陸首艘海島礁綜合地質調查海南服役

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「海南發布」公眾號25日消息，大陸首艘海島（礁）綜合地質調查船「海洋地質二十六號」，5月24日在海南正式服役。將探索加強海域海島管理和開發，支撐建設海洋強國。

該船配備，海洋工程鑽探系統、靜力觸探系統、多套地球物理調查系統、海洋作業支撐系統等32套先進海洋地質調查技術裝備，可用於海洋工程勘查、海洋能源與礦產調查、海島（礁）自然資源綜合調查等多門類調查研究。 船舶排水量1713噸，船身總長63.5米，型寬12.6米，型深4.6米，吃水3.2米，配員34人，自持力35天，續航力3500海里。 全船採用雙機全回轉舵槳推進，配有艏側推裝置、DP1動力定位系統，具有良好的穩定性、操縱性和適航性。 「海洋地質二十六號」調查船交付中國地質調查局海口海洋地質調查中心使用，將有力補充大陸海洋地質綜合調查裝備力量，為海洋與海島（礁）自然資源開發利用、海上工程建設及海洋經濟發展提供支撐。

報導稱，下一步，「海洋地質二十六號」調查船將開展以海島（礁）綜合地質調查為主的海洋地質調查研究，查清海島（礁）位置、 面積、開發利用與保護等現狀及其變化情況，掌握海島（礁）資源現狀及其保護利用狀況，為建成自然資源日常管理所需的「一張底板、一套數據和一個平台」提供重要基礎數據，探索加強海域海島管理和開發，支撐建設海洋強國。