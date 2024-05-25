社群焦慮症大作 台大校長：應培養韌性商數 RQ

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社群焦慮成為現今世代最大難題！臺灣大學校長陳文章25日在112學年度畢業典禮致詞時指出，現代是資訊傳遞快速的時代，雖帶給我們生活和學習上的便利性，但網路社群缺乏節制的評論及聲量的高低變動，常常帶來焦慮不安。

陳文章說，臺大學生來自各校菁英，競爭激烈，學業成績及研究成果的比較也讓部分學生容易產生挫折感，因此在畢業典禮上強調，培養挫折忍耐力的重要性，過去強調IQ、後來強調EQ，但都不足以應對未來挑戰，「培養韌性商數 (RQ，Resilience Quotient) 更重要！」，即面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力；這絕對是未來大學教育必須注入的元素。

他勉勵畢業生學習與不同特質、甚至能力更強的人相處和合作，將有助於脫離困境，獲得成功。

國立臺灣大學25日舉辦112學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5313人、碩士班畢業生有5182人、博士班畢業生有525人，總計1萬1020人。臺大期許畢業生能抱持著好奇心、夢想與熱情來踏出每一步；並不斷提昇自己的專業，善用所學，且不忘以感恩的態度回饋他人及服務社會，做世界級的人才。

陳文章舉例臺大傑出校友–國際航電股份有限公司 (Garmin) 董事長暨創辦人高民環在創業過程中，始終抱持「挑最難的下手」的工作態度，以無比的心理韌性超越自己，開發第一個美國聯邦航空總署 (FAA) 核准的全球定位系統 (GPS)，帶領公司起死回生。這說明強大的心理韌性，在面對重大難關時，能順勢而為，更有「谷底反彈」的力量。