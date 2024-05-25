美股翻紅 輝達再創輝煌 那指改寫新高

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美股在連兩日下跌後，周五全數收紅。美國4月耐久財訂單數據意外上揚，加上消費者對通膨信心的改善，緩和市場對持續高通膨擔憂；市場持續追逐人工智慧，AI龍頭股輝達再漲（NVIDIA）2.57%續創新高，並推動那指大幅走升1.1%，改寫新高紀錄。不過，下周一是美國的陣亡將士紀念日，美股休市，週五交易也較為清淡。

道瓊工業指數上漲4.33點，或0.01%，以 39,069.59點作收；標普500指數上漲36.88點，或 0.7%，以5,304.72點作收；那斯達克指數上漲184.76點，或1.1%，以16,920.79點作收；費城半導體指數上漲94.93點，或1.85%，以5,220.91點作收。

本周那指周線上漲1.41%、標普上漲不到0.1%，均為連續第五周上漲，道指周線則轉跌2.35%、結束連五周上漲。

數據方面，美國商務部24日公布，4月耐久財訂單經季節調整後月增0.7％，至2,481億美元，已連續三個月上升，反映市場對至少可使用3年的產品需求強勁。

此外，密大公佈的消費者信心調查顯示通膨預期有所改善，消費者預期未來一年內價格將上漲3.3%，低於前期的3.5%，消費者對5年通膨預期的終值則為3%，與4月一致

政經方面，聯準會理事華勒（Christopher Waller）週五表示，先前降低的中性利率 (R-Star) 可能會因為一些因素回升，他說：「美國正走在一條不可持續的財政道路上，如果美國國債供應增速超過需求，意味著價格下降、收益率上升，將令中性利率承受上行壓力。」

本周多位聯準會官員一再表明不急於降息的立場，在周三的聯準會會議紀要上，官員們對抑制通膨缺乏進展感到擔憂，此外，週四公布的經濟數據強勁，進一步削弱了市場對聯準會今年降息的押注。

根據CME的FedWatch工具顯示，交易員預期9月會降息的機率調低到49.4%，一周前的數據為54.8%。

台股ADR方面漲跌互見，台積電ADR上漲2.91美元，或1.85%，收報160美元；日月光ADR上漲0.16美元，或1.46%，收報11.15美元；聯電ADR下跌0.01美元，或0.12%，收報8.56美元。