日本Lawson宣布下市！大陸網友竟然慌了？痛心原因曝光

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【中時新聞網 郭宜欣】日本電信業者KDDI於4月收購第三大連鎖超商Lawson的一半股權，未來將與三菱商事共同管理Lawson。Lawson近日宣布將在7月召開臨時股東會並預計7月24日私有化下市，此事引起大陸網友們熱烈討論，相關話題衝上熱搜，因為Lawson不僅觀光客赴日相當喜愛的超商，在大陸更有超過6300家門市，擔心政策改變退出大陸市場。

綜合媒體報導，許多大陸消費者擔憂Lawson下市後，會調整國際營運政策，甚至考慮退出大陸市場，Lawson擁有逾6300家門市在大陸門市排名第五，美宜佳市占率最高，將近3.4萬間門市，第二名的中石化易捷與第三名中石油崑崙好客各有2.8萬及1.9萬家門市。

由於Lawson的規模相對較小，且中日政府關係不佳，已有部分日本企業退出大陸，因此讓不少Lawson粉絲相當憂心。對此，Lawson北京向媒體表示，目前未接到業務暫停或關閉的通知。

Lawson是在1996年以當時第一家外資超商的身分進入大陸市場，轉眼間已深耕28年，去年營收約142億人民幣（約新台幣632億）繳出驚人的成長124%表現。

Lawson官網資料顯示，Lawson於1939年在美國俄亥俄州成立，1975年進入日本市場，公司股票於2000年在日本上市，目前Lawson除了在日本與大陸有門市之外，東南亞印尼、泰國、菲律賓及美國都有店舖。