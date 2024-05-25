梨子咖啡館進駐東海打造最美天空樹 廖梨妃在流奶與蜜之地開啟餐桌食材零距離新典範

1999年誕生於台中大都會的「梨子咖啡館」正式落腳東海大學一隅，嶄新大地風格融入當代餐飲，餐館內的雙天空樹意象與室外的灌木森林融合成美好的品味藝術空間。首度進駐東海的「梨子咖啡」創辦人廖梨妃說，25歲的「梨子」進駐有一個有奶蜜的美好之地是她生命中的神跡恩典，在這裡可以拉近食材與餐桌的距離外，更可以天然、質樸的蔬果奶蜜作為這個餐飲空間最重要的識別碼。

多年來座落於台中市這個大都會的「梨子咖啡館」，已成為這個城市最能感受愉悅大地氛圍的小咖啡、大餐館，喜歡蘋果綠的創辦人梨妃以「綠」作為品牌色彩，在建築師蔣敬三的巧思下，總能營造出置身春夏大地的舒適環境，此次新開幕的「東海森林店」同樣以綠色為基底，將聖經與上帝的創造的天空與綠地為元素，若隱若現的融入餐廳，並在室內打造出三棵趣味設計的天空樹，挑高的空間讓大地之光愜意的照耀進室內，成為室內堆疊出的自然紋理，仿佛將森林之景延伸進餐廳，讓人猶如在大地之下用餐，如此用心的環境，無非是充滿信仰的蔣敬三、廖梨妃夫妻檔刻意營造出梨子咖啡更加愉悅與充滿靈性的飲食空間。

5/25正式開幕的梨子咖啡館，邀請的貴賓都是梨子咖啡的饕客，從台中市政府副秘書長張大春、東海大學董事長吳清邁、副校長劉正、台中市議員黃馨慧，以及歐都納董事長程鯤等人，多年來早已對這間在地的咖啡館其實並不陌生，因為將台中在地背景融入餐廳的梨子咖啡，更是作家、政要、學者尋找靈感、討論政策與訂定研究的自由角落。

相隔多年才開第三家店的廖梨妃說，梨子自1999年誕生後以提供跨越國界的精緻料理與風格咖啡飲品為主，與連鎖與大型咖啡館相比，梨子仿佛是隱身在都會區中的摩登餐廳，這家店其實並非第三家店，因為在疫情前她結束了曾經最讓她投入相當多心力的中科西屯店，提到第三家西屯店的開幕、高峰與熄燈的她表示，當時熄燈那刻她曾經沮喪落淚，但那時的她從不知道有一天會在以基督教立校的東海大學重新回到西屯區，讓信仰基督的她更明白耶穌在每個時刻所安排的心意。

廖梨妃說，舊約聖經創世紀中，上帝要摩西帶領希伯來人離開埃及前往「流奶與蜜」的迦南美地，身為基督徒的她最高興的就是梨子咖啡原來就是要在一個流奶與蜜的地方重生。廖梨妃感性的說，隱身於東海大學一隅的森林店中是一個充滿恩典的奇蹟，也是她將來要將自己的恩典與更多人分享的地方，這間店正式命名為「東海森林店」擁有更清晰的風格，就是要以自然對食材作為敘事的核心，將東海的碳中和園區所種植新鮮有機蔬菜，以及校內生產的牛奶、優酪乳、雞蛋、蜂蜜等食材與梨子咖啡館緊密的融合唯一，創造出更細緻，帶給人輕盈感受與健康體驗的美味料理。