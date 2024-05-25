領股利如何節稅？專家曝1無腦秘訣 爆買這2檔不會輸

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【中時新聞網 吳美觀】投資人領到的股利收人，除了須納入個人綜所稅申報，單次金額超過2萬還要扣繳健保補充保費。很多人買股票套牢、虧損，還要繳稅、心有不甘，專家以親身經驗為例，指出若買0050、0056幾乎不會發生「賺股息、賠價差」的情形，至於股利要如何節稅，他則奉送8字「存股領息 繳稅報國」。

投資人買個股或ETF，參與除息後，領到現金股利、股票股利都要計入個人綜合所得，股利所得稅有兩種申報方式即合併課稅或分離課稅，可選擇對自己最有利的方式報稅。

方案一：全部所得合併課稅

股利所得併入綜合所得總額課稅，並按股利金額8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶以8萬元為限。

方案二：單一稅率分開課稅

股利所得按28%稅率分開計算應納稅額，再由納稅義務人合併報繳，適合綜合所得稅率較高的投資人。

理財作家施昇輝在臉書發文表示，5月報稅季，很多人都很心疼領到的股息要併綜合所得稅課稅，也有人問要怎麼節稅？他只回答8字「存股領息 繳稅報國」。

施昇輝說，如果買的是0050、0056，幾乎不會發生「賺了股息，賠了價差」的情形，股息都是真實落袋，已經比大多數投資人普遍虧損好多了，繳點稅給國家去建設，沒什麼不好，想想看，你難道沒有享受到政府的建設嗎？

他指出，如果只是小資族，領的股息也不多，還有最多8萬元的股息可以拿來抵扣所得稅。

施昇輝認為，買國外股票或ETF領的股息，雖然不必併綜合所得稅繳給我們政府，但都直接從股息中扣繳給美國政府了。相較之下，繳給自己的政府，不是更值得嗎？他強調「不要太計較，生活舒坦些」。