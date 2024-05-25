奶奶獨力扶養孫女 住貨櫃屋燒開水洗澡：熱水器很奢侈

29歲的汪羽萱從小靠奶奶林春來撫養長大，曾在就學期間住過6年木頭搭建的貨櫃屋，除了會漏水外，每天放學都要自己拿竹子燒熱水洗澡，坦言「熱水器對我們來說很奢侈」，她說，因父母離異，奶奶從51歲日夜不分的工作，曾做過賣場清潔工及火鍋店洗碗工，就是為了讓孫女們能夠健康無虞的生活，而今年81歲的林春來也獲頒桃園市原住民模範母親代表。

汪羽萱表示，奶奶從年輕時就十分辛苦，因是再婚的關係，共照料了8個小孩長大，直到孩子都大了之後，還要繼續照顧孫女們，又因家境貧寒，隻身扛起家庭的經濟重擔，曾經在賣場做過清潔工，也有到火鍋店做過洗碗工，年紀大之後就撿撿回收、種種菜，一路工作到80歲才可以好好休息。

憶起就學時期的艱辛，汪羽萱坦言，國小到國中6年的時間，因家裡開檳榔攤，只能住在店面旁木頭搭建的貨櫃屋，每當雨天都會漏水，且沒有熱水器，放學時都要扛著竹子燒熱開水才能洗澡，「熱水器對別人來說很一般，但對我們來說很奢侈」汪羽萱表示，直到地主將地收回後，靠著親戚的幫忙，才能承租到正常的房子，且房東也相當體恤貧寒的狀況，沒有恣意漲房租。

汪羽萱表示，奶奶對她相當重要，因從小感受到的母愛都是從奶奶身上獲得，對於奶奶也有一份深厚且難以言喻的情感，「沒有阿嬤就會學壞」汪羽萱說，雖然奶奶一生勞碌，辛苦賺錢扛家計，但是對於孫女們的教育相當嚴厲，造就汪羽萱的勤奮肯學，如今汪羽萱在科技大廠上班，也讓家庭經濟壓力緩和不少。汪羽萱笑說，知道奶奶過去的辛苦，也逼自己更努力向上，每當過年過節都會有豐厚的紅包犒勞奶奶過去的辛勞。