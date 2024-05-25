空氣品質具ESG指標意義 空品偵測 防霾紗網 夯

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ESG環境永續成為全球顯學，尤其「空氣品質」更具備跨指標意義，不論在環境面向、公司治理及風險管理上，空氣品質的好壞，都成為企業落實永續、健康職場以及場域安全的重要指標項目之一。

5/24-5/27台灣永續發展及低碳綠建築展中，大台中不動產開發公會攜手寶勝開發「POWIN淨化防霾紗窗網」，以及全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（Innodisk）推出全新「iCAP Air空氣品質管理解決方案」，促進空品、永續與健康福祉，在展會上吸引設計師、建商和民眾前往了解體驗。

POWIN淨化防霾紗窗網助力改善都市空氣品質，減少家居粉塵

寶勝開發董事長特助王琮凱表示，都市的空氣品質愈來愈嚴重，各種過敏不斷增加。他們從人與環境共好的方向出發，研發、設計到成品及檢測都在台灣製造生產，「POWIN淨化防霾紗窗網」，具備防霾、防塵、防蟲害，降低開窗時家中粉塵，減少日常掃除時間。

POWIN淨化防霾紗窗網獲得了台灣、大陸和日本等地的多項專利認證，憑借其獨特的防潑水奈米專利技術吸引了業界的注意。不僅具有優異的通風性和透視度，有效過濾空氣中的有害物質，且具備實惠的價格和容易上手的安裝過程，展示出台灣新興品牌在環境永續浪潮下的卓越才華和實力。

iAeris7空氣品質偵測器與雲端管理介面，打造智慧空品管理系统

iCAP Air以「iAeris7空氣品質偵測器」為前端感測設備，並將空品數據統一傳送至「空品伺服器」進行資料蒐集與核心運算，並進一步透過「雲端管理介面」及「排風設備控制器」進行即時遠端管理與自動設備控制，每月更可透過AI自動生成空品數據報表，提供企業高度整合的智慧物聯空品解決方案，不僅導入容易，更能夠協助企業輕鬆運用科技改善空品，更能為企業ESG永續評鑑增添優勢。

「iAeris7空氣品質偵測器」，於終端應用場域提供高規格工業等級精準偵測，不論溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、二氧化碳（CO2）及甲醛等總揮發性有機化合物（TVOC）都能精準掌握，亦可客製偵測二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氨氣等各式空氣因子。

iCAP Air空品伺服器強化數據管理，支持大規模跨場域空氣品質監控

此外，「空品伺服器」亦為iCAP Air解決方案之一大亮點；藉由其強大的運算效能，滿足數據管理與多達100台空品偵測裝置的大規模、跨場域佈建需求。而針對蒐集而來的空品資料，則能進一步藉由雲端管理介面，幫助企業透過APP或網頁瀏覽器即時掌握空氣品質狀態，滿足自主監控與即時自動告警需求，並由AI智慧生成管理分析報告；更能進一步透過排風設備控制器，雲端操控企業既有排風設備，無論設定自動排程，或是針對即時空品數據變化自行定義啟動條件，都能藉由智慧物聯使該場域維持最佳空品狀態。