下周新加坡香格里拉會議 環台軍演後美中防長可望會晤

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據美國之音報導，美國五角大樓當地時間5月24日宣佈，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於下周參加在新加坡舉行的年度重要防務會議期間，會晤中國國防部長、海軍上將董軍。這將是兩位防長今年4月通電話之後首次見面。2022年，因時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣引發爭議，中國暫停多數兩軍溝通，但是目前兩國關係已逐漸回暖。

奧斯汀和董軍預計將於下星期在新加坡舉行的香格里拉對話期間會面。參加這個年度活動的包括來自50多個國家的防長和政府官員。

就在五角大樓宣佈美中防長將要會面之際，中共解放軍23至24日在台灣周圍展開圍島軍事演習，台灣國軍緊急出動戰機並派出「海、空及地面部隊應對」。在共軍發動演習之前，台灣新總統賴清德宣誓就職，他在演說中呼籲北京停止對台灣「文攻武嚇」，正視事實。北京駁斥他的講話是鼓吹台灣獨立，因此發起軍事演習。

在中共解放軍開始演習後，一位美國國防官員說，美國已告誡中國不要把台灣的政治過渡當作「藉口」來採取挑釁性或脅迫性的措施。這位官員要求以匿名方式披露還沒有公布的細節。

去年11月，美國總統拜登與中國國家主席習近平在加州會晤，雙方強調需要保持溝通管道的暢通，兩國政府隨後開始增加雙邊接觸。

董軍是前中國海軍司令員，在他的前任李尚福被免職後，他在去年12月末被任命為國防部長。董軍今年4月與奧斯汀通了電話，討論烏克蘭戰爭、南海航行自由、台灣和北韓等議題。

奧斯汀上一次會晤中國防長是在2022年12月。他會晤了時任國防部長魏鳳和。當時他們在柬埔寨參加一次地區防長會議。

自從時任防長馬蒂斯（Jim Mattis）2018年訪問中國以來，還沒有任何美國國防部長去過中國。