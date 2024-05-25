越南鷴成功繁衍！列極危保育動物 雛鳥可愛模樣曝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

極度瀕危物種的越南鷴在去年9月14日從捷克布拉格動物園引進3對來到台北市動物園，目前傳出其中2對已積極育幼中；台北市動物園提醒，為了讓幼鳥健康長大，親鳥通常都會儘量選擇隱蔽性較高的角落活動，若希望能成功看到可愛的雛鳥，經過越南鷴展場時請務必降低音量與動作減慢，耐心觀察或許就能找到如同躲貓貓專家的越南鷴一家。

為強化翻轉物種瀕危趨勢「Reverse the Red」行動，台北市立動物園近年來積極參與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）所推動的瀕危物種保育計畫（EEP），去年9月14日從捷克布拉格動物園來到動物園的3對越南鷴，盼能在台灣建立起越南鷴的衛星族群，落實對極度瀕危物種的域外保種工作。

目前越南鷴在國際自然保護聯盟IUCN名錄中被列為極度瀕危物種，也被列入瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）附錄 I名錄予以保護，今年為動物園建園第110周年，動物園以「Devoting to Rewilding」作為今年園慶的主軸精神，由13種保育焦點動物構成的動物園110周年的視覺影像越南鷴當然名列其中。

動物園長諶亦聰表示，越南鷴一窩通常會產4到7顆蛋，蛋殼呈帶粉的奶油淺褐色，有白色小點，一般孵化需要大概22至26天，今年4月初，負責照養越南鷴的保育員便觀察到有2對越南鷴，開始在各自活動場的角落臥巢，並在4月底到5月初之間發現母鳥已離巢，雛鳥們躲在親鳥的羽毛底下跟著親鳥行動，模樣十分可愛。

她說，目前在雉科珍禽區已有近1個月大的越南鷴寶寶們，漸漸開始自己探索環境，不過要看到越南鷴一家可不容易，越南鷴生性害羞且喜歡隱蔽的環境，無論是親鳥或是雛鳥都對人有很強的警戒心，會選在茂密的植栽中活動。

諶亦聰指出，目前位在雉科珍禽區的越南鷴親鳥們過去還沒有成功育雛長大的經驗，而這也是越南鷴在台北動物園首次育幼成功的好消息。提醒大家觀察越南鷴及其他鳥園中育幼的親子活動時儘量降低音量，好讓鳥寶寶們都能安心長大。

園方表示，如果有機會窺見越南鷴一家活動的照片，歡迎您在個人臉書或動物園臉書貼文與大家分享，另外還可以投稿「2024台北市立動物園國際生物多樣性日寫生攝影比賽」，活動期間自本月22日至6月18日止。