廣西防城港核電站「華龍一號」4號機組今投產發電

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中國廣核集團25日消息指出，廣西防城港核電站「華龍一號」4號機組完成試運行，即日起正式投產發電，加上先前的3號機組，兩台機組的發電環保效益相當於植樹造林超過4萬公頃，對促進廣西能源綠色轉型、保障能源安全供應等具有重要意義。

根據央視報導，廣西防城港核電站4號機組和3號機組均採用大陸自主三代核電技術「華龍一號」，兩台機組年發電量可達180億千瓦時，能夠滿足200萬人口的生產生活年度用電需求，且每年可減少標煤消耗超543.6萬噸，減少二氧化碳排放約1483.2萬噸，換算環保效益相當於植樹造林超過4萬公頃。對促進廣西能源綠色轉型、保障能源安全供應、提升能源系統效率等具有重要意義。

中國廣核集團說明，兩台機組全部投產發電，也標誌著中廣核「華龍一號」示範工程全面建成，進一步驗證「華龍一號」技術的安全性、成熟性、先進性，為之後「華龍一號」批量化建設積累了可借鑒複製的經驗。

廣西防城港核電公司董事長蔡振說，中廣核實現了「華龍一號」從技術研發、工程轉化、到專案投產的全面落地，帶動上下游5400多家核電設備企業實現400多項關鍵設備自主化，已具備核電整機設備100％國產化能力，有力促進大陸核電產業鏈韌性和實力的提升。