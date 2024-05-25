高市Q1活動一籮筐 飯店住房率不減反增

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去年國境就已經解封，不過由於機票價格偏高，加上不少民眾對於疫情是否平息仍有疑慮，因此國旅在去年的表現仍亮眼，旅宿業也喜迎大量旅客。不過今年起國人出國旅遊數量漸增，根據交通部觀光署統計資料，去年第一季國人出國旅遊為208.5萬人次，但今年光是1月就達到128.2萬人次。

也因此，多數旅宿業者都認為今年國旅人數將減少，不過高雄的飯店業住房率卻不降反增，例如高雄萬豪酒店表示第一季住房率與去年相比有顯著提升，COZZI和逸飯店高雄中山館第一季住房率71.3％，還比去年同期的63.3％多了8個百分點，H2O水京棧國際酒店第一季住房率更年增12％。

COZZI和逸飯店就表示，第一季適逢春節及228連假高市府祭出大型活動，「小鴨經濟」更吸引超過900萬人次參觀，為高雄帶來逾140億觀光產值，此外還包括紅髮艾德、五月天等演唱會及文藝展覽等等，飯店為了因應此批熱潮針對餐飲及住房都有提供主題專案及優惠，藉此吸引國內外旅客，因此住房率不降反升。

不過業者坦言第二季起才是考驗，因為今年接下來只剩下端午節1個連假，要爭取連續住宿有困難，因此業者積極在餐飲部份著手，希望能藉由餐飲營收增加來彌補住宿短缺的部分。

例如高雄萬豪酒店就針對不同族群與年齡層設計各式特色餐飲，包括看好台灣蔬食人口遽增趨勢，特別規劃蔬食婚宴專案，此外也針對銀髮族推出樂齡養生套餐；高雄福華大飯店則舉行館內廚藝競賽，激發廚師創意，讓民眾有機會在餐廳一嚐得獎料理。

COZZI和逸飯店高雄中山館則提供了泰式料理季，營造偽出國氛圍；H2O水京棧國際酒店除了早餐無限量供應外，新增加漢堡及叻沙麵等7樣主食，加上餐檯都是無限量供應，也提供早餐時段咖啡可免費外帶服務等，讓房客更能有超值體驗。

高雄承億酒店則是因應暑假親子旅遊熱潮將至，規劃mini club服務吸引國內微旅行親子旅客，內容豐富多元，設定宇宙領航員挑戰承億酒店的各項關卡，體驗各項活動及設施。