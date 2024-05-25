基隆清法戰爭140周年 Podcast談歷史重回獅球嶺古戰場

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在1884年，當時的清朝與法國為爭奪越南宗主權而展開清法戰爭，於外交協商陷入僵局時，法軍決定對煤礦資源豐富且守備薄弱的基隆發起攻擊，作為戰略首戰場。為紀念清法戰爭邁入140周年，基市府廣播「基隆Podcast」主持人余治明特邀淡江大學歷史系教授李其霖，一同探討此戰役的軍事策略、神蹟顯靈的傳奇故事，以及對清朝治理台灣的影響。

李其霖指出，當時基隆地區的重要砲台等防禦設施配置於獅球嶺、大沙灣和三沙灣等地，而清軍的火砲設備維護不善，頻繁發生故障，在實戰中造成不少問題。余治明詢問，有場戰役社寮砲台的三顆砲彈擊中敵船並穿透鐵甲，但未引爆的原因，李則回應，因為當時使用的是舊式實心砲彈，這類砲彈只能造成物理穿透，卻不會引發爆炸。

余治明提到在戰爭時發生的傳奇故事，在法軍封鎖海峽、清軍無法運兵時，當時劉銘傳依靠地方鄉勇抵抗，尤其來自台中霧峰和宜蘭的地方領袖林朝棟和陳輝煌等人，組織民兵在基隆抗敵。

余治明說，法軍攻入獅球嶺時，據說一位白髮老翁顯靈，用木杖擊退敵軍。戰後為感謝神明庇護，當地守將建立「平安宮」，並由陳輝煌捐贈的香爐成為廟中的百年珍品，至今仍供人瞻仰。平安宮也成為基隆歷史最悠久，規模最大的土地公廟。

李其霖強調，清法戰爭對台灣影響深遠，不僅激發全島軍民的抵抗意志，更彰顯了基隆人在艱苦環境下的堅毅與勇敢。他曾經曾親赴當年的戰場所在地考察，山區環境極其惡劣，難以想像當時士兵是如何在此地堅守數月之久。該戰役也使清政府重新評估台灣戰略位置，最終將台灣升格建省，進一步加強建設與治理。

余治明分享，即使在140年後的現在，基隆人在每年的中元節仍然會在法國公墓舉行儀式，使用紅酒、威士忌和法國麵包等，以此祭拜在當地戰死的法國士兵。這傳統不僅是對過往戰爭歲月的反思，也是對那些遠離家鄉而戰死異鄉的士兵的一種尊重與紀念，展現基隆人的深厚人情味與包容心。

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