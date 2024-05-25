中華郵政3業務虧16億 工會控裁274名基層卻增主管職

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中華郵政3大業務郵務、儲匯及壽險，去年度虧損16.5億元，每股盈餘-0.20元，屏東郵政工會控訴，中華郵政將裁減郵務處外勤、窗口內勤人員共274人，但卻增加屏東郵局主管職，喊話正值郵政虧損之際，更應體諒基層艱苦。中華郵政回應，屏東郵局業績達標，今年7月將「升等」，兼顧激勵員工士氣及業務發展。

屏東郵政工會指出，中華郵政去年度在郵務、儲匯、壽險業務營業虧損約16.5億元，將裁減郵務處外勤及窗口內勤人員共274人，卻將屏東郵局經理、副理、科長擢升，且又增加1科長、3股長的官位，這種裁減基層、增陞官員的政策非常不當，將使基層有更大業績壓力。

工會提到，中華郵政2003年改制為公司時，建立評鑑機制，沿用至去年已20年，去年某局績效不彰，為保住職務官位，驟然改變評鑑機制，才因此造就屏東郵局「被升等」，官員歡慶，但基層卻被裁減。

工會表示，郵局來客率減少，各局工作點數逐年下降，早在數年前各行庫即以因應，而郵政公司近年規畫導入數位流程，但營業窗口卻多次當機，影響民眾使用。外勤人員無件可送不該是基層的錯，無紙化、數位化科技管道、電商市場、網購平台等發展，都不是現在才能預見的，主政者5年前就開始洞察，但為何至今網購、宅配公司業務蒸蒸日上，郵政卻裁減基層又增加官員，叫基層情何以堪。

工會喊話，正值郵政虧損之際，請主政者秉持民營企業經營理念，體諒基層員工艱苦，應精實檢討而非一昧擴張。

對此，中華郵政說明，依據「中華郵政股份有限公司組織規程」第11條，中華郵政公司為應業務需要，並依營業規模分設特等、一等、二等郵局（責任中心局），另訂有「各等郵局及各級郵局等級評定基準」，每2年視業務需要辦理調整修正。

中華郵政表示，為周延並符合各局實際發展趨勢，評定基準的修訂是由各等郵局、中華郵政工會及中華郵政公司相關單位，盱衡整體產業變遷、經營環境變動及各級郵局掌理事項共同研商訂定。這次局等等級依評定基準規定，依各局2022年及2023年2年度業績核算，屏東郵局自今年7月1日起由二等甲級郵局提升為一等乙級郵局。

中華郵政強調，這次屏東郵局升等，兼顧激勵員工士氣及郵局業務發展，中華郵政公司將督導屏東郵局做好局務管理，提升對屏東縣民的服務品質。