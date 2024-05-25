侯友宜指淡北道路像冠狀動脈 視察工程籲交通不能阻塞

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新北市淡北道路工程今年2月開工，並於4月起進行施工交維。市長侯友宜25日前往視察工程進度及交維布設後的交通狀況，比喻淡北道路就像是心臟的冠狀動脈，一定不能阻塞，地方民代希望施工單位在減少交通影響的前提下，確保工程如期如質完工。

淡北道路工程自2月開工以來，首要施作新北市路段工程，涉及捷運紅樹林站後方的平面道路段進行整地、鋪設施工便道及架設圍籬等作業。此外，位於淡金路及中正東路1段的兩處匝道也已於4月開始進行前置作業及施工交維。

侯友宜表示，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌，這三條是淡水最重要的交通路段，尤其淡北道路最為重要，是新北市跟台北市界接最主要的道路，這條路經過30年，好不容易大家在合作下同意施作，要把這條路做得更好，這條道路就像是我們心臟的冠狀動脈，一定不能塞住。

侯友宜指出，淡北道路工程預計2029年完工，施工期間難免會造成不便，但他要求施工單位優先考量減少交通影響，首先交維計畫要做好，儘可能降低對周邊民眾的影響，第二點則是淡北道路工期要2000天，建議可效仿塭仔圳工程，在沿路圍籬做提醒，使用電子看板公告相關資訊，讓民眾了解，第三點是北市端工程還有其他意見，未來在施作過程中，招集專家與地方民代多溝通。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，2000天這麼長的工期，要拜託施工單位期程還是要抓緊，時間拖的愈長，愈影響民眾的生活，預計今年底淡水人口就突破20萬，車輛也會變多，交通會堵塞，若能提前完工困擾就減少。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，希望淡水交通可以因為淡北道路變得更好，淡北道路工區分為4個工區，第1工區目前交通現況不至於影響太大，最擔心的是第3工區開始施工的時候，其工區就是關渡大橋前、台北基督學院下面，雙向原本是6線道，施工期間將變為4線道，道路縮減後，交通將面對嚴峻的挑戰，這部分建議要再討論，是否能在白天恢復通車，還有作為替代道路的6號道路，尤其是民生路有許多巷子，道路狹小，需要會車，請交通局改善其交通環境。

工務局長祝惠美表示，淡北道路工期預計2000天，將利用工區周邊實體廣告、社群媒體等多元管道宣導工程進度及交維改道資訊。此外，也將同步進行分流路線瓶頸改善，以緩解施工期間對交通造成的影響。