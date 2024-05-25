職場霸凌也可申請 勞動部推每年6次免費心理諮商

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近年心理健康議題叢生，勞動部從2015年便委託各地區勞工健康服務中心辦理心理諮商，在「財團法人職業災害預防及重建中心」成立之後，2024年起也接手該項業務，並擴大與67家心理諮商機構合作，只要是如職場霸凌等與職場壓力相關的問題，就可以向重建中心申請每年最多6次的免費心理諮商。

勞動部從2015年推動至今，截至2023年年底共協助1300人次，近幾年來使用人次較多約達300至380人次不等，諮商問題則以職場不法侵害（職場霸凌）、職場心理調適等為主，原本由就業安定基金支應，在職災保險成立後便改由職災保險支出該筆預算、每年約編列百萬元。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明表示，2015年起考量近代人心理健康需求增加，因此委託各地勞工健康服務中心辦理，2024年起則改由職業災害預防及重建中心辦理該項業務。

職業災害預防及重建中心則說，只要是《災保法》納保的「工作者」可以向各區勞工健康服務辦公室申請，轄區內勞健辦會寄送申請單予個案填寫，經評估符合申請條件，將依該個案需求或就近心理諮商所進行媒合，隨後即由心理諮商所相關人員提供心理諮商服務，今年合作的心理諮商所已增加至67家，每名勞工每年仍可獲6次免費心理諮商。