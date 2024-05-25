台東杉原灣親海體驗 戲水還能免費租借救生衣

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為推廣水域活動玩水安全，台東縣政府25日在杉原灣舉辦親海安全體驗，及宣佈免費借用救生衣站啟用，未來杉原灣將免費提供民眾借用大人及小朋友款的不同尺寸救生衣，也提醒大家夏天玩水清涼暢快外，戲水穿著救生衣更安全。

有別於一般水域安全教育以室內場地為主，2場杉原灣海域現場宣導玩水安全，從正確穿著救生衣、查看水域安全告示牌等安全行為開始，讓民眾跟著教練動作，學習掌握水域安全入門眉角，實際感受海邊海浪和風的力量，在海洋中練習水域安全動作和進行SUP立式划槳、獨木舟體驗，享受乘風破浪的樂趣。參與民眾反應熱烈，台東紫萱草關懷協會、台東心新好客關懷協會參加，讓身心障礙照護者、新住民親子都能體驗安全水域遊憩活動，培養親海親水的興趣。

縣府指出，杉原灣每年4月至9月，每日上午10時到下午6時提供民眾海域安全服務，有專業海域安全巡邏隊在戒護範圍內巡視民眾安全，沙灘設置瞭望台、AED、IRB救生艇、沙灘車等設備，提供借用免費救生衣服務。

縣府強調，巡邏員戒護範圍是沙灘上2面紅黃旗、海面上橘色浮球圍出的範圍，戒護範圍內民眾可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域，有白色浮球標示無動力器具出入航道，可進行獨木舟、SUP（立式划槳）、無動力小型帆船等，歡迎大家在安全情況下盡情玩水。