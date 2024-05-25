法餐邂逅頂級台灣茶 高雄萬豪美享地攜手冉冉茶事推餐茶饗宴

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近年來，餐飲界開始流行以茶佐餐的「食」尚趨勢，茶在餐桌上從解膩的配角躍身為與料理相互呼應的重要角色，也帶給民眾耳目一新的餐食體驗。高雄萬豪酒店內連續兩年入選米其林指南的「美享地」餐廳連袂主打茶餐搭配的「冉冉茶事 ZEN ZEN THÉ」，於5月24日至25日舉辦2場餐茶饗宴，每場次限量25人。8款糅合台灣風土食材的當代法式料理，搭配5款清香溫潤茶飲和1款清酒，帶領味蕾細細品味宛如交響樂般精彩紛呈的風味變化。

「美享地」餐廳時隔2年再度攜手「冉冉茶事」舉辦餐茶饗宴，由米其林一星主廚Fabien Vergé執掌，邀請首創「Tea Dining」服務型態的「冉冉茶事」茶職人藍大誠親自為料理設計佐餐茶飲，激盪出全新創意火花。記者有幸獲邀參加這場茶餐饗宴，透過視覺、味覺、嗅覺、聽覺的四感體驗，帶給讀者第一手報導。

開胃菜「綠蘆筍 魚子醬 酸奶」以絲滑鮮香的魚子醬揭開序幕，搭配鮮脆綠蘆筍、酸甜多汁葡萄柚，再蘸取混和醇美清酒的酸奶油，整體口感酸爽脆口，魚子醬賦味，酸奶油再賦予另一種濃醇風味，口感如同配色般層次鮮明，味道豐富卻不會過重，是很稱職到「味」的開胃菜。

佐餐茶飲選用「凝雪春摘」冷泡茶，取自羅西尼莊園的大吉嶺紅茶，雖然是紅茶，茶湯卻似綠茶，輕盈花香與清新黃檸檬果香輪番席捲舌尖，讓味蕾如沐春風。值得一提的是這款帶有果香與花香的茶葉，1公斤含稅就要將近320元美金，約是市售普通茶葉的10倍價，酸度高甜度少，帶有麝香葡萄香氣為其特色。「凝雪春摘」呼應開胃菜的層次豐富卻清爽，初登場就令人印象深刻。

接下來上桌的「干貝 大蔥 蕪菁」以澄澈的大蔥清湯為基底，佐北海道干貝、油封大蔥與蕪菁薄片等食材，油封大蔥增添湯頭溫和的辛香，湯液入口，喉韻辛香卻溫潤，滋味較開胃菜濃郁。另一道「西班牙紅蝦 蝦湯 番茄」以濃郁的蝦高湯為基底，盛裝著肉質鮮甜的西班牙紅蝦，油煎後的紅蝦口感更緊實彈牙，搭配炙燒過的番茄片、鳳梨番茄及斑馬番茄，不同種類的番茄果香帶出蝦肉濃烈的鮮甜味，在滿滿的海味中感受到些微酸香，滋味迷人。這道料理以不同深淺的橘色為主視覺，並以綠色的斑馬番茄點綴，形色味皆誘人。

兩道餐點搭配的茶飲是「小滿 有機慢焙烏龍」，金黃色茶湯透著充足日曬後的穀物香氣及溫柔的茉莉清香，來自南投名間鄉的有機烏龍茶，茶味濃郁雅緻，反而凸顯出料理的純粹本質與香氣。

主餐「銀鱈 花椰菜 四川花椒」，綿密花椰菜泥覆蓋在油脂豐腴的銀鱈上，搭配基底的檸檬奶油香濃順口，味道厚重，主廚巧妙運用四川花椒提味，讓厚重的奶油顯得輕柔，深化了菜餚的層次，細膩的巧思令味蕾為之一亮，也讓人印象深刻。搭餐的茶品以帶有輕柔草根香的「千歲 宇治玉露」及散發蜜甜黑糖風味的「紅烏龍 台東鹿野紅烏龍」兩款茶佐餐，完美襯托銀鱈的鮮香旨味。

第二道主餐「A5和牛肋眼 馬鈴薯 黑松露」，油花勻稱的A5和牛肋眼，軟嫩多汁，搭配黑松露雞肉醬汁，濃郁蕈香替味蕾掀起一波高潮。「冉冉茶事」挑選「台東鹿野紅烏龍」及純米吟釀清酒佐餐，「台東鹿野紅烏龍」茶韻帶有黑糖與荔枝香甜氣味，純米吟釀酒香醇美，襯出和牛的豐潤可口，整體口感平衡。如果不吃牛肉，餐廳另提供伊比利豬的主餐。甜點則以充滿熱帶風情的椰子冰淇淋佐鳳梨百香果慕斯，搭配富含花香與果香的「冬片 玉山清香烏龍」，為味蕾增添清新柔和之感，優雅收尾。

茶職人藍大誠分享他的觀察，「美享地」餐廳以當代法式料理為主，主廚Fabien Vergé以食物為本，期盼透過不同的原型食材呈現味道的堆疊，所以在設計搭配的茶湯時，希望呈現「美享地」樸實又浪漫的特質。「依據餐點設計，用不同的茶搭配不同的餐，餐與茶的巧妙搭配，讓餐廳訴求的純粹風味得以展現與放大。」

記者實際試吃過一輪，對於茶餐搭配，食物透過茶品的不同香氣，提升其在味蕾的風味與變化，有更深刻的體認。「美享地」與「冉冉茶事」兩強聯手，除了帶給饕客嶄新的餐飲體驗，同時也可看出餐廳求變求新，劍指米其林的強烈企圖心。

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