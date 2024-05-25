中歐班列累計開行突破9萬列 貨值逾3800億美元

「中國鐵路」公眾號消息，5月25日8時40分，隨著X8157次中歐班列（西安—馬拉舍維奇）從西安國際港站開出，至此中歐班列累計開行突破9萬列，發送貨物逾870萬標準貨櫃、貨值超過3800億美元，保持安全穩定暢通運行。 中歐班列是新型國際運輸組織方式，2013年以來，國鐵集團為服務高品質共建「一帶一路」、促進中歐經貿往來注入了新動能。開行規模不斷擴大，特別是2016年統一品牌後，中歐班列迎來了規範開行、快速發展新階段。2016年至2023年，年開行數量由1702列增加到逾1.7萬列，增長近10倍，年均增長39.5％。開行萬列所需時間由開行之初的90個月縮短為現在的7個月。自2020年5月起，中歐班列已連續48個月單月開行數量保持在千列以上。 中歐班列年運輸貨值由2016年80億美元增長到2023年的567億美元。貨物品類由開行初期的筆記型電腦、印表機等IT產品，逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、日用百貨、食品、木材、家具、化工品、機械設備等53大類5萬餘種。2023年以來，中國製造「新三樣」——新能源汽車、鋰離子電池產品和太陽能光伏產品正在成為中歐班列運量新的增長點，市場需求旺盛，目前中歐班列綜合重櫃率穩定在100％。 中歐班列通道能力持續增強，在大陸，先後實施了蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線、滿洲里口岸國際貨場、瀋陽蒲河站等一批鐵路口岸站、發運站擴能改造及鐵路通道補短板項目，經阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲里、綏芬河、同江北六大口岸出境的西、中、東三條運輸主通道運輸能力大幅提升，時速120公里圖定中歐班列運行線已達87條，聯通中國境內122個城市。 在境外，探索開闢了跨裏海、黑海的南通道新徑路，陸續開行義烏、烏魯木齊等地至土耳其伊斯坦堡、義大利薩萊諾等地的南通道中歐班列，境外通道網路格局日益成熟。中歐班列與西部陸海新通道、中寮鐵路等實現有序銜接，進一步拓展了中歐班列運輸服務網路。 截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網路基本覆蓋歐亞全境。 中歐班列運行品質穩步提升，將時速120公里中歐班列最大編組輛數和牽引品質分別提高到55輛、3000噸，大陸國內段日運行里程可達1600公里、國外段可達1000公里，單列平均運量較開行之初提升34％以上，中國與歐洲間鐵路運輸時間較開行之初普遍壓縮5天以上。穩定開行西安至德國杜伊斯堡、成都至波蘭羅茲等全程時刻表中歐班列，全程運輸時效較普通班列大幅壓縮，已累計開行258列，受到客戶青睞。 緊密對接市場需求，大力開行定製化班列，推出了郵政物資、木材、茶葉、食用油、新能源汽車專列等特色班列產品。 與海關等口岸監管部門加強對接，研發投用95306數位口岸系統，積極推廣鐵路快速通關業務模式，中歐班列全程通關效率和便利化水準明顯提升。在中歐班列沿線15個國家建立鐵路箱還櫃點101個，方便客戶用櫃還櫃。 積極應用北斗衛星定位、5G等新技術，落實裝載加固、安檢查危等措施，保障中歐班列安全穩定運行。 中歐班列輻射效應日益凸顯。助力重慶外向型產業產值實現年均30％的增長，為成都進出口商品交易中心、鄭州現代化國際物流中心建設提供了有力支撐，助推義烏實現從「買賣全國」到「買賣全球」的轉型升級。 新冠疫情期間，中歐班列始終保持安全暢通，充分發揮了戰略通道作用，累計向德國、波蘭、比利時等歐洲國家運送防疫物資1362萬件，超過10萬噸。