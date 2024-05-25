苗縣7月起禁用一次性塑膠飲料杯 5類型店家受限

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環境部於2022年4月28日公告訂定「一次用塑膠飲料杯限制使用對象及實施方式」，其中有關飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期，由縣市主管機關提報，經環境部核准後發布實施。苗栗縣政府環保局去年6月28日召開研商說明會與業者討論後，考量庫存品的去化時程，明訂從今年7月1日正式實施。

環境部於2022年4月28日公告訂定「一次用塑膠飲料杯限制使用對象及實施方式」，目前全台22縣市皆已提報實施日期並已陸續執行，苗栗縣政府訂定辦法中，限制使用對象包括有一、飲料店，指從事飲料販售或調理供應顧客飲用的行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之。二、連鎖飲料店，以連鎖型態經營飲料販售或調理供應顧客飲用的業者，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之。三、連鎖便利商店，指從事速食品、飲料、日常用品的便利性商品及服務性商品以滿足顧客即刻所需，而以連鎖形態經營的行業。四連鎖速食店，指從事便利性速食品，而以連鎖形態經營的行業，營業範圍於建築物內或由建築物內延伸至騎樓、人行道等公共空間，且提供座位供消費者點單後可在現場食用者。五、連鎖超級市場，指從事家庭日常用品、食品零售，並附生鮮及組合料理食品，而以連鎖形態經營的行業者，包含以員工消費合作社或聯合社形態經營的業者。

苗栗縣政府環保局長陳華盛表示，新制上路前，環保局將再邀集業者辦理說明會，做相關政策提醒，也請店家務必配合減塑減量政策。以減少一次性垃圾產生。垃圾減量得靠民眾從消費端做起，重視環保、節能減碳，呼籲民眾落實「自備、重複、少用」綠色消費環保觀念。此外，苗栗縣目前包括7-11、全家便利商店、萊爾富及OK-MART共25處門市提供民眾借用循環杯服務，減少一次性飲料杯垃圾產生，歡迎民眾多加利用。