快對獎！113年3-4月期統一發票中獎號碼開獎了！

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113年3-4月期統一發票中獎號碼揭曉， 財政部表示，本期開出特別獎獎金新臺幣1,000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「14715309」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。

財政部表示，113年3-4月期統一發票中獎號碼25日下午1時在三立iNEWS新聞台頻道，以現場直播方式順利開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。

雲端發票專屬獎100萬元獎項部份，共有30組中獎字軌號碼，依據財政部資料，分別為「YG48217927」、「YS73604995」、「ZA93438974」、「YL71352209」、「YJ16900998」、「YD47660224」、「YF39046266」、「ZC85718579」、「ZK06592910」、「YR96219565」、「YS87904140」、「YW38711287」、「YG28212762」、「ZG25187459」、「YD29069754」、「YH67986959」、「YD33143663」、「ZG11022183」、「YQ81939044」、「YT53449669」、「YF77901307」、「ZC58491730」、「YR83628995」、「YD26526969」、「ZM57363191」、「YD33336099」、「ZK00035251」、「YD62802942」、「YD61599746」、「ZJ70409542」。

上述中獎號碼，併同雲端發票專屬獎2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https：／／www.etax.nat.gov.tw／etw-main／ETW183W1／）提供查詢。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為113年6月6日至113年9月5日，請大家記得對獎，中獎者應於領獎期限(113年9月5日)以前領獎。

使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息。

至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

賦稅署特別呼籲民眾，購物消費多使用載具索取雲端發票，可享雲端發票專屬獎中獎機會，並下載財政部統一發票兌獎APP進行各種載具歸戶綁定及設定帳戶領獎，發票集中管理方便又環保，獎金也不會漏接，中獎者在領獎期間24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制，省時又方便。