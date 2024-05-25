栩悅號斥6500萬缺無障礙設施 挨批損及身障權利

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林業保育署林鐵處爭取6500萬元打造檜木車廂的「栩悅號Vivid Express」，未料設計的車廂卻未有無障礙設施，引發身心障礙者團體不滿，質疑政府機關公然帶頭違法，呼籲「給我無障礙座位，我們要上車」，嚴重損及身心障礙者與他人享有公平機會的權利。

已上路的「栩悅號Vivid Express」，售票系統上明確說明「栩悅號觀光列車內未提供無障礙空間」，並建議使用輪椅的旅客斟酌參加本行程，身心障礙者團體批評，顯然未依《身心障礙權益保障法》及《身心障礙者權利公約》等法律辦理，嚴重損害了身心障礙者與他人享有公平機會的權利。

依《身心障礙者權益保障法》規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，身心障礙者的需求其實是每個人都有的，不能因為是障礙者就被忽視，但需要無障礙設施，才能和大家一起搭車、出遊；嘉義新世界自立生活協會成員張育瑄說，政府花費巨資卻完全沒有無障礙設施，這是對身心障礙者的歧視，要求要有無障礙設施，保障權利。

林鐵處處長黃妙修表示，栩悅號不是大眾運輸應不適用身心障礙者權益保障法，目前已發函請交通部函釋是否適用身障權法，但也啟動盤點車廂、時間及經費，基於尊重身心障礙、考量經營成本等，研議改裝車廂加裝無障礙設施。