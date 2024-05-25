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美國經濟有危機？失業率雖低 「1困境」超崩潰

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美國的經濟大致穩健，但暗藏危機。圖／美聯社
美國的經濟大致穩健，但暗藏危機。圖／美聯社

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【中時新聞網 許庭瑛】美國的經濟似乎陷入了某種奇怪的狀態，儘管就業市場強勁且失業率很低，看似經濟發展蓬勃，但其中暗藏危險的訊號。例如，有愈來愈多人負債，並無法償還，這麼繼續下去，恐導致美國的整體經濟衰退。

CNN報導分析，最近美國的經濟狀況還算穩健，但還是有些令人擔憂的地方。報導指出，好的方面如最近的就業市場，目前有850萬個職缺，比疫情前的職缺數量多了150萬個，而求職者的人口有650萬，這代表每個求職者可以擁有不只一份工作。此外，根據勞工統計局數據，美國人的平均時薪比疫情爆發前高出22%，儘管薪資成長速度一直在放緩，但還是比物價上漲速度快。

然而，糟的是現在通貨膨脹的情況還是很嚴重，截至2024年3月為止，全美通貨膨脹率為2.7%，雖然相較於2022年夏已有大幅降溫，但離聯準會2%目標來說，仍有一大段距離。同時據聯準會官員密切關注的兩項調查顯示，消費者認為，未來一年通膨將升高，而這通膨預期將導致企業調高商品、服務等定價。

最嚴重的是，人們累積的債務持續增加，面對高於預期的通貨膨脹、二十多年來的最高利率，消費者支出之所以能保持良好，代表消費者恐怕「沒有量入為出」。此外，許多人在疫情期間累積的積蓄幾乎全部蒸發，導致更多的信用卡債務無法按時償還。紐約聯邦儲備銀行（New York Fed）最近的數據顯示，嚴重拖欠信用卡餘額的比例，攀升至2012年以來的最高水準。

羅耀拉大學（Loyola Marymount University）經濟學教授孫正索（Sung Won Sohn）說，消費者債務水準和拖欠率若繼續上升，將不僅僅是個人問題，可會對總體經濟造成影響，如經濟衰退，需要執政者加以關注。

文章來源：What’s really happening in America’s economy (Trump and Biden spin aside)

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