花蓮大地震 震出換屋潮！台北這區10筆都更案簽約加速

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鄉林建設（5531）董事長賴正鎰今（25）日表示，鄉林首度在台北市中山區推出千坪都更案「鄉林中山賦」，累計已成交約3成，在中山區還有10個都更案正在進行，而花蓮403大地震，催化「汰舊換新」換屋潮，地主都更意願大增，不僅催化都更簽約加速進行，附近老舊公寓社區也主動來找鄉林洽談都更合作，一來是考慮居住安全與生活便利性；二來是看到中山賦綠美化基地和規劃願景，讓他們很有信心！

賴正鎰表示，鄉林集團長期主張「走進自然、踏出健康」，更重視自然生態保育議題，中山區都更的新案「鄉林中山賦」基地，趁端午佳節前的連續兩個周末假日，找來萌度破表的柯爾鴨工地秀，也找來多家網路很夯的文創小舖與追蹤人氣破表排隊美食，以假日市集模式舉辦「臺北食穗季」，不僅成功化身為吸睛的超人氣場子，也藉機爭取鄰近更多有意都更的舊公寓住戶的合作意願。

鄉林繼水牛車拉到中山賦基地，展現早期「水城台北」農村意象，鄉林集團這次又找來萌翻了的柯爾鴨駐場，20隻萌寵嬌客柯爾鴨聚集在建案基地當起代言人，可愛裝扮和飼主一起上台走秀。

賴正鎰今天化身為鴨主人的好鄰居，與十多位柯爾鴨飼主一同走秀，宣布「鄉林台北食穗季」正式開鑼。

飼主也都為柯爾鴨精心裝扮成時尚模樣，在周末下午來一場時尚的鴨鴨舞台競美賽，吸引上千名民眾到場圍觀加油。

為何找上柯爾鴨來當特別來賓？賴正鎰表示，鄉林主張台北早年在「水城台北」時期，到處都是水田，農戶常運用鴨子放養在稻間棲息和尋食活動，發揮其捕蟲、吃（踩）草、耕耘且刺激水稻健壯生育等多功能效果，鴨的排泄物又能作為肥料，有利改善稻田生態環境。鴨鴨走路左搖右擺可愛模樣，可愛又療癒。藉由萌寵柯爾鴨來基地走秀，重溫老台北城的美好歲月。

這次在建築基地策畫「臺北食穗季」，一連兩週在台北城核心鬧區以當代節慶方式，重現老臺北城稻收慶典的喜悅與熱鬧，5／25先由萌度破表的萌寵柯爾鴨，展開一場別開生面的時裝秀，市集不僅有以天然、健康、日系生活為主的創意輕食與質感選物，更有寵物溝通師到現場為民眾解答與寵物的各式生活問題，吸引許多鄰里鄉親及毛小孩飼主們齊聚。

基地面積超過1,000坪的「鄉林中山賦」，以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀作綠美化休憩空間，提供市民踏青休閒，為了延續這份感受歲月美好印記的分享初心，持續舉辦各式活動邀請民眾前來體驗這裡難得的綠地景觀空間，鄉林「臺北食穗季」熱情邀請大家攜帶自家萌寵來曬太陽、或是三五好友席地野餐；6／1-6／2露天豐年時尚餐車派對，快閃時段還有近25萬粉絲追捧的「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」等多家排隊美食餐車，提供更多的美食饗宴。

六月上旬就要正式開工的「鄉林中山賦」，基地位於吉林路與農安街口，是鄉林建設歷經20年以上整合推出的台北市第一個都更案，將規劃兩棟地上15層樓，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，可分回38戶住宅與一戶店面，分回總銷約30億元，今年農曆年後開始潛銷，四月開始公開行銷，目前已售三成。

鄉林於民國94年成立台北分公司，從第一個建案文山區「鄉林原創」到中山區「鄉林京華」、士林區「鄉林陽明」與「鄉林層峰」等等，近二十年來推出多個飯店式管理的高端住宅，普受市場認同與肯定，才能取得80多位地主信任，整合出這塊千坪以上稀珍土地。