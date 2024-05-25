新一代設計展「超越永續」

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醒吾科技大學商業設計系及數位設計系參與台灣新銳設計盛事「2024第43屆新一代設計展」，即日起至5月27日在台北南港展覽館2館盛大展出。商設系與數位系開幕典禮共同展現多元創意作品，包括平面設計、3D遊戲製作、動畫、影視與特效等領域，淋漓盡致呈現年輕世代的創意與想像力。

醒吾科大已參與新一代設計展多年，本屆以「超越永續」（Beyond Sustainability）為主題，商設系強調設計對生活和社會的深遠影響，喚起社會大眾對生活周遭議題的關注。例如: 《踏拾》由商設系學生林奕承與劉姸君，遵循著SDGs的第12項目標，以預防和減少廢棄物的產生為目標，解決海灘塑膠拖鞋問題的設計項目設計了一款輕便且符合使用週期的海灘鞋設計。

醒吾科大商設系參與「新一代設計展」，展區號碼D–07，本次形象設計主題《Design Impact X》強調設計對生活和社會的深遠影響、喚起社會大眾對生活周遭議題的關注，業界給予最大的肯定。圖／醒吾科大

醒吾科大校長陳義文開幕致詞表示，當初成立商設系與數位系就是看到了未來的走向與發展，成立近10年從剛開始的懵懂到務實，到現在看到了多組同學競賽的入圍及業界的肯定，希望大家能秉持最高境界的態度與能力，希望大家參展成功。

醒吾科大商設系主任胡毓賢指出，感謝老師們帶領讓商設系學生有一個很好的工作態度及解決問題的能力，從大一入校到現在大四的畢展，都能看出學生們的氣度與成長，請記得現在的初衷與態度，因為業界只會要你更努力、更能願意承擔責任。

醒吾科大數位系主任連敏旭強調，參與新一代設計展是大四同學自己的決定，同學們希望把這四年所學好好的展現出來，說不定在這遇到的人將成為你的工作伙伴或是你的老闆。同時期盼學弟學妹來到這也要好好學習，未來也會變成你們的主場。

醒吾科大數位系指導老師黃建勳表示，學生們歷經一年的畢業專題醞釀期，終於能夠在全台灣設計界最重要的新一代設計展中，嶄露出最終的成果。這次的作品內容橫跨奇幻、愛情、生命、科普、友情、勇氣和社會議題。展覽的主題精神是以不畏挑戰、詼諧搞笑的方式，展現設計師的創意和幽默。

商設系《Design Impact X》強調設計對生活和社會的深遠影響、喚起社會大眾對生活周遭議題的關注。展覽透過設計的力量，融合創意和想像力，希望能夠引發多元思考並激發情感共鳴。數位系《不可以瑟瑟》期盼透過多元類型的專題作品，展現出學子們嶄新且充滿想像的無限創造力。

琉金富貴精品公司蕭旭志、台灣設計聯盟理事長楊佳璋、台灣海報設計協會理事長吳介民、中華平面設計協會理事長王德明、美食映象總經理李惠德、副總經理王宜芳、設計師周彥廷、賽先生科學工廠創辦人林厚進、寶藝廣告負責人李奕樵、堯舜設計有限公司創辦人姚韋禎及Staff only club 總監簡毓佑，紛紛到場給予商設系最大的肯定。

商設系校友非常優秀，校友周彥廷設計師畢業5年，憑著當年大四在海外實習的衝勁與毅力，於美食映象公司裡目前年薪300萬的他直言，如果學弟學妹真的喜歡設計的話，現在只是開端，希望大家能用設計讓生活更美好。

台灣設計聯盟理事長楊佳璋與醒吾科大商設系合作已邁入第六年，發覺醒吾科大學生真的非常優秀，有很強學習能力與認真負責任的態度，也是自己每年不斷的選擇商設系同學的原因，設計能力不夠成熟可以學習，但有好的工作態度是很重要的。

新一代設計展，展覽時間：即日起至5月27日(一) 10:00～17:00 展覽地點：南港展覽館2館四樓。商設系展區號碼D–07，數位系區號碼E–25，醒吾科技大學誠摯邀請大眾來參觀與指教，見證商設系與數位系學生的熱情與專業。