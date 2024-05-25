高雄龍舟嘉年華6／8登場 安芝儇、陳其邁為龍舟點睛祈福

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一年一度的端午佳節將至，高雄重頭戲「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」將於6月8日至10日熱鬧登場，高市府運發局特別遵循古禮，於25日舉辦龍舟點睛祈福儀式，高雄市長陳其邁、台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇等人為27艘龍舟點睛開光，祈求風調雨順，活動圓滿順利，就連國民黨籍立委柯志恩也到場共襄盛舉。

今年高雄愛河端午龍舟嘉年華除了國際隊比賽，也包括親子、夜間龍舟等，水陸域兼具，活動精彩可期，活動更邀請安芝儇擔任活動代言人，來自台灣北中南6支職業球團啦啦隊也會參賽，一起與民眾歡度端午佳節，歡迎民眾一同來同歡。

陳其邁25日參加龍舟點睛祈福儀式致詞時表示，回憶去年與議會隊龍舟較勁，市府隊大贏11秒，強調今年會放水「贏9秒就好」，逗得現場哄堂大笑。他也自嘲，此次點睛祭儀大家都不是來看他，而是來看安芝儇，非常開心她能夠成為高雄龍舟嘉年華活動的代言人。

對於先前安芝儇宣布定居高雄，陳其邁特別致贈艾草包作為入厝禮，祝賀喜遷新居，並向安芝儇說明艾草包可以讓她掛在房門趨吉避凶。安芝儇則回應，這是她在高雄的第1個活動，感謝陳其邁的祝賀，也希望自己可以成為高雄市的艾草，為高雄帶來祝福和好運。

運發局表示，今年度愛河龍舟祭出120萬總獎金，吸引國內外、全國各縣市161隊參加，共同爭奪百萬獎金，今年國際參賽隊伍也是歷年最多，美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處等4個高雄駐台機構更是首度全數參加國際友誼賽，更有16個國際城市及駐館一同共襄盛舉。

運發局指出，龍舟嘉年華活動當天將有全台最大的啦啦隊應援團，除高雄在地職業球隊台鋼雄鷹外，還有高雄全家海神、富邦悍將、味全龍、台啤雲豹、彰化柏力力Luxy girls等，一起為賽事加油，是全台最多啦啦隊應援的龍舟賽，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。