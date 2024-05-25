花蓮大地震送暖 NET封館1小時讓弱勢家庭添新衣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣本土品牌NET，在花蓮強震中送暖，致贈2000張面額500元的提貨券給家扶中心，今天花蓮店封館1小時，讓花蓮家扶的扶助家庭可以添購新衣物、鞋子，受助童很感謝，也有受助家庭媽媽說看著孩子臉上期待的表情，溫暖在心頭。

0403花蓮強震，造成許多民眾因房屋受損或不安而難以返家，還有家扶照顧家庭原本就有經濟考量，如今有更多生活經濟壓力。

地震後，NET捐贈花蓮縣政府、吉安鄉公所以及花蓮家扶共12000張面額500元的愛心提貨劵，希望讓暫時難以返家的民眾都能有乾淨的衣服可以替換，其中家扶獲贈2000張禮券，今天週六特別封館1小時，讓花蓮家扶的扶助家庭、孩子可以為自己添購新衣物、鞋子，節省一筆不小開銷。

這次地震，在花蓮家扶中陪伴的家庭中約有202戶受到房屋受損、物品受損甚至是人員傷亡的影響，今天能夠一起來到NET挑選新衣、購買新鞋，對家庭而言也象徵著一個新的開始，有勇氣與力量面對未來。

「文文」媽媽說孩子們的衣服都是人家二手恩典牌，少有機會帶孩子購買衣服，看著孩子臉上期待的表情「真的很感謝NET讓我跟孩子有機會出門逛逛。」也有已大四的孩子說「媽媽生日快到了，想要用我的愛心提貨券買衣服給媽媽當禮物」！ 花蓮家扶中心主任施政延表示，NET每年提供花蓮家扶愛心提貨券的善舉已逾10年，累積捐款破1000萬元。花蓮家扶陪伴與服務1798戶家庭、3260戶家庭，有許多礙於生計難有餘裕，對NET主動發起公益活動再次表達感謝。