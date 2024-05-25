《櫃買市場》櫃買中心公告「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心公告「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例，助力上櫃公司建立永續資訊管理之內控機制。

櫃買中心積極配合金管會政策，持續協助企業實踐永續發展，精進永續資訊揭露，現已設置「接軌IFRS永續揭露準則專區」進一步提供客製化查詢單一公司永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則以及董事會成員多元及獨立性等專屬路徑圖之時程及下載功能，協助企業妥善規劃，接軌國際永續資訊之揭露；另於官網設置「ESG專區」永續報告書網頁，提供各種永續報告書參考資訊，其中包括611個企業永續報告書實務揭露案例，並區分初級做法、進階做法及領先做法，可協助公司永續報告書之編製，近期與證交所推出「ESG數位平台」除整合上市上櫃公司永續資訊外，因應114年全體上市上櫃公司均需編製及申報永續報告書，將於114年進階推出「輔導產製永續報告書功能」，期能輔助企業編製永續報告書，提升作業效率並減輕資訊揭露之負擔。

櫃買中心表示，因應金管會113年4月22日公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目」，上市上櫃公司應將永續資訊之管理納入內部控制制度並列入年度稽核計畫之稽核項目，櫃買中心爰與證券交易所參酌國際永續資訊管理規範及國內外實務做法，共同研議修訂「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例，協助企業依實務狀況建立永續資訊管理之內控制度；上市上櫃公司可依自身實務運作組成跨職能團隊並整合既有內控制度，確立永續發展目標、辦識評估風險，建立蒐集、編製、管理及審查永續資訊等作業流程，以設計符合自身需求之永續資訊管理內控制度並落實執行，以確保永續資訊揭露之品質。

櫃買中心前與證交所同訂定「○○股份有限公司永續發展委員會組織規程」參考範例，引導企業設置永續發展委員會(永續長)，期能協助董事會督導永續發展業務之推動與執行。此外，於主管機關指導下，櫃買中心及證交所等周邊單位已規劃於今年7月間針對「建置永續資訊之管理內部控制制度」、「如何準備及編製永續報告書」等議題舉辦北中南4場次宣導會，以協助企業建置相關內部控制制度，敬請留意相關資訊。