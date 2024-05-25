歡慶新竹御頂攻城獅重返PLG季後賽 旗下全品牌祭出限時優惠

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台灣職籃P. LEAGUE+聯盟季後賽正式開打，賽季中新竹御頂攻城獅強勢進攻成功擊退強隊，搶下最後一張PLG季後賽門票，即將與各隊相互廝殺爭奪冠軍寶座。球隊冠名贊助商御頂國際集團為力挺新竹御頂攻城獅，串連旗下包括晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、晶粵軒烤鴨餐廳、晶匯點港式飲茶、塩°パン手作麵包本舖與北海道蛋糕屋等知名品牌，特別祭出優惠活動與球迷共同分享新竹御頂攻城獅重返季後賽的喜悅。

長期關心體育賽事，御頂國際集團於去年十二月正式冠名贊助「新竹御頂攻城獅」，成功為球隊注入新氣象，讓新竹御頂攻城獅今年成功重返季後賽，將在球場上奮力爭奪賽季冠軍。該集團感謝獅紫軍們的賣力應援，自即日起至6月30日止集團旗下品牌聯手推出限時優惠活動，凡至各品牌用餐，只要在預訂及結帳前告知店內人員使用活動優惠，立即享受各品牌專屬優惠。

擁有多道金獎名菜的晶宴會館和頂鮮台南擔仔麵，推出活動期間只要預訂桌菜，每桌即贈紅酒1瓶；台北人氣烤鴨餐廳晶粵軒則消費滿2,000元，贈送指定美味點心1份，限兌換乙次。今年新開幕匯集多道經典美味名菜的港式飲茶品牌晶匯點也加入響應行列，不僅是以吃到飽模式讓饕客吃得心滿意足，也加碼祭出周一至四晚餐時段「4人同行 1人免費」活動，以現省近800元超殺優惠，讓球迷們一同歡聚慶賀新竹御頂攻城獅賽季亮眼表現。

另外，御頂國際集團旗下的糕點品牌塩°パン手作麵包本舖和北海道蛋糕屋，則是在活動期間消費滿100元，即贈送招牌千層布蕾蛋塔一顆，數量有限，送完為止。御頂國際集團聯動全品牌共襄盛舉，一同響應「沒有畏什麼 挺進冠軍賽」，歡迎廣大球迷們一起搶好康享美食，並成為新竹御頂攻城獅球員們的最強後盾。

(禁止酒駕.飲酒過量有害健康)