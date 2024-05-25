慧榮科技攜手忠義基金會辦「家孩有我在」公益園遊會 所得捐助弱勢孩童

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慧榮科技與忠義基金會25日在花博公園-花海廣場「家孩有我在」公益園遊會現場，攜手號召近120家台灣中小企業，與超過400位志工朋友互相串聯力挺，透過認攤、捐物或志願服務響應義賣，並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」。

浩角、翔起帶領民眾唱跳忠義基金會2024最新公益單曲《家點愛》，盼藉此鼓舞人心對家庭溫暖的渴望，呼籲人人多以行動為自己的家付出愛，更要關注社會角落的失依兒，預防並且減少兒少面臨不當對待困窘。

主辦單位指出，現場不乏多次參與的熟面孔，每逢母親月以「愛」相聚，旨在提供安置家園中失依兒「穩定」的生活依靠，盼藉此舉帶動社會中力量人士分享自己的富足，更祈願社會永續，助弱勢孩子突破生存困境，獲得更公平的機會，在社會的愛護中成長、茁壯。

慧榮科技總經理茍嘉章、愛心大使浩角、翔起與忠義基金會執行長高敏足，手持生活、教育、醫療、家園修繕四大主要「助養目標」象徵能源，放入安置能量火箭，期許失依兒因為社會力量推進，未來將飛得更高、走得更遠。

公益歌曲《家點愛》為知名音樂人彭柏邑、HRC 舞蹈工作室石曜彰受忠義基金會委託創作，原創詞曲與舞蹈均融入如何讓庭更溫暖的重要元素：愛、傾聽、同理、學習與陪伴，希望更多人透過愛心大使的示範能感染歌曲氛圍，相信自己有能力超越困難付出愛，為家庭與社會帶來改變。