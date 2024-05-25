桃園蘆竹八哥鳥大量繁殖 密密麻麻佔屋頂 叫聲響亮惹眾怒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市蘆竹地區有八哥鳥大量繁衍的景象，密密麻麻的八哥讓民眾不堪其擾，除了有排泄物之外，八哥的叫聲十分響亮，造成民眾生活干擾不斷，另也因地主疏於管理而導致雜草叢生、蚊蟲孳生，甚至有毒蛇侵入社區。對此桃園市環保局及農業局將跨局處共同協助處理相關事宜。

桃園市議員張桂綿表示，近期接獲眾多民眾反映，正直八哥鳥的大量繁殖季節，蘆竹地區的部分社區隨處可見八哥鳥的身影，且時常數百隻聚集在一起，鳥鳴聲十分響亮，八哥鳥的排泄物也讓民眾無可奈何，已經造成民眾很大的噪音以及生活困擾，而且到了冬天也會有傳染禽流感的危險。

張桂綿指出，民眾反映時常找不到相關單位可以協助處理，若無妥善管制，未來這個問題會越來越多，期盼桃園市府能積極協助處理民眾困擾的問題，還給民眾安寧的生活環境。另也有民眾表示，桃園地區有部分市區的私有地，因為地主疏於管理，造成雜草叢生，滋生蚊蟲，甚至有毒蛇出沒侵入社區，導致人心惶惶、束手無策。

對此桃園市環保局說明，環保局可依廢清法對不善管理的地主進行處分，如需移除樹木或捕捉動物將與農業局協調合作。農業局也表示，近期確實屬於動物繁殖的期間，不僅八哥鳥有這個問題，流浪貓狗也都時常有民眾反饋，農業局將會針對動物繁殖及有蛇出沒的部分協助處理相關事宜。